https://ria.ru/20220209/sputnik-1771810059.html

Чижов ответил на вопрос о возможности признания "Спутника V" в ЕС

Чижов ответил на вопрос о возможности признания "Спутника V" в ЕС - РИА Новости, 09.02.2022

Чижов ответил на вопрос о возможности признания "Спутника V" в ЕС

Процесс экспертизы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе идёт непросто, но ее допуск на рынок ЕС все же возможен, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T09:18

2022-02-09T09:18

2022-02-09T09:18

распространение коронавируса

денис логунов

сан-марино

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сербия

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Процесс экспертизы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе идёт непросто, но ее допуск на рынок ЕС все же возможен, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.Отвечая на вопрос, как проходит оценка российской вакцины в Евросоюзе, он сказал: "Непросто, скажем прямо. Это комплексный процесс, он сложен организационно, технически, юридически и политически. Однако он идёт"."Я по-прежнему считаю, что это (признание препарата на территории всего Евросоюза – ред.) возможно, хотя сроков прогнозировать не буду", - добавил Чижов."Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе. Как сообщалось в январе, ЕМА продолжает свою оценку и не комментирует результаты работы, пока процедура не завершиться.Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что специалисты ЕМА дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов "Спутника V" и проведения клинических исследований российской вакцины против коронавируса."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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