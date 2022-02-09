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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220209/sputnik-1771810059.html
Чижов ответил на вопрос о возможности признания "Спутника V" в ЕС
Чижов ответил на вопрос о возможности признания "Спутника V" в ЕС - РИА Новости, 09.02.2022
Чижов ответил на вопрос о возможности признания "Спутника V" в ЕС
Процесс экспертизы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе идёт непросто, но ее допуск на рынок ЕС все же возможен, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T09:18
2022-02-09T09:18
распространение коронавируса
денис логунов
сан-марино
мексика
сербия
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Процесс экспертизы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе идёт непросто, но ее допуск на рынок ЕС все же возможен, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.Отвечая на вопрос, как проходит оценка российской вакцины в Евросоюзе, он сказал: "Непросто, скажем прямо. Это комплексный процесс, он сложен организационно, технически, юридически и политически. Однако он идёт"."Я по-прежнему считаю, что это (признание препарата на территории всего Евросоюза – ред.) возможно, хотя сроков прогнозировать не буду", - добавил Чижов."Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе. Как сообщалось в январе, ЕМА продолжает свою оценку и не комментирует результаты работы, пока процедура не завершиться.Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что специалисты ЕМА дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов "Спутника V" и проведения клинических исследований российской вакцины против коронавируса."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
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денис логунов, сан-марино, мексика, сербия, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, вакцина "спутник v", обсе, владимир чижов
09:18 09.02.2022
 
Чижов ответил на вопрос о возможности признания "Спутника V" в ЕС

Постпред России при ОБСЕ Чижов: допуск "Спутника V" на рынок Евросоюза все же возможен

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Процесс экспертизы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе идёт непросто, но ее допуск на рынок ЕС все же возможен, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Отвечая на вопрос, как проходит оценка российской вакцины в Евросоюзе, он сказал: "Непросто, скажем прямо. Это комплексный процесс, он сложен организационно, технически, юридически и политически. Однако он идёт".
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"Я по-прежнему считаю, что это (признание препарата на территории всего Евросоюза – ред.) возможно, хотя сроков прогнозировать не буду", - добавил Чижов.
"Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе. Как сообщалось в январе, ЕМА продолжает свою оценку и не комментирует результаты работы, пока процедура не завершиться.
Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что специалисты ЕМА дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов "Спутника V" и проведения клинических исследований российской вакцины против коронавируса.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
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Распространение коронавирусаДенис ЛогуновСан-МариноМексикаСербияРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзВ миреЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыВакцина "Спутник V"ОБСЕВладимир Чижов
 
 
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