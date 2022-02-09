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Союзное государство открыто для всех стран, заявила Захарова
Союзное государство открыто для всех стран, заявила Захарова - РИА Новости, 09.02.2022
Союзное государство открыто для всех стран, заявила Захарова
Союзное государство открыто для всех, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:37
2022-02-09T19:37
в мире
союзное государство
белоруссия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
александр лукашенко
армения
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Союзное государство открыто для всех, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву, говоря о перспективах объединения суверенных государств на постсоветском пространстве, заявил, что Армении "деваться некуда". Глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что отношения Армении и Белоруссии строятся на богатой договорно-правовой базе и традиционной дружбе между народами, и "было бы хорошо, если бы заявления на высшем уровне соответствовали атмосфере дружбы"."Он (Лукашенко) не говорил о Союзном государстве, он говорил о возможных интеграционных процессах и объединениях в сфере безопасности, экономики и так далее", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, это видение самого Лукашенко.Что касается Союзного государства, то оно, по словам Захаровой, "не является закрытым образованием, предусматривает возможность присоединения к нему других государств-участников, эта информация давно известная, никаких секретов нет".
https://ria.ru/20220206/ukraina-1771335762.html
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в мире, союзное государство, белоруссия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, александр лукашенко, армения
19:37 09.02.2022
 
Союзное государство открыто для всех стран, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Союзное государство предусматривает присоединение других стран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Союзное государство открыто для всех, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву, говоря о перспективах объединения суверенных государств на постсоветском пространстве, заявил, что Армении "деваться некуда". Глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что отношения Армении и Белоруссии строятся на богатой договорно-правовой базе и традиционной дружбе между народами, и "было бы хорошо, если бы заявления на высшем уровне соответствовали атмосфере дружбы".
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"Он (Лукашенко) не говорил о Союзном государстве, он говорил о возможных интеграционных процессах и объединениях в сфере безопасности, экономики и так далее", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, это видение самого Лукашенко.
Что касается Союзного государства, то оно, по словам Захаровой, "не является закрытым образованием, предусматривает возможность присоединения к нему других государств-участников, эта информация давно известная, никаких секретов нет".
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В миреСоюзное государствоБелоруссияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваАлександр ЛукашенкоАрмения
 
 
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