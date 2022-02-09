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В Совфеде прокомментировали слова постпреда Украины в ООН
В Совфеде прокомментировали слова постпреда Украины в ООН - РИА Новости, 09.02.2022
В Совфеде прокомментировали слова постпреда Украины в ООН
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди посоветовала представителю Украины в ООН Сергею Кислице, усомнившемуся в праве России быть членом Совбеза ООН, "без дела не... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:49
2022-02-09T13:49
2022-02-09T13:49
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди посоветовала представителю Украины в ООН Сергею Кислице, усомнившемуся в праве России быть членом Совбеза ООН, "без дела не разбрасываться пустыми словами".Кислица ранее заявил, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете безопасности ООН. По его словам, после ликвидации СССР в 1991 году РФ так не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную уставом."Заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы о том, что Россия незаконно называет себя членом Совбеза ООН, надуманно и здравым политиком высказано быть не может", - заявила Ковитиди РИА Новости.Она напомнила, что именно Россия, один из основателей ООН, сама инициировала самостоятельное членство Украинской и Белорусской республик во всемирной организации по геополитическим соображениям.По словам сенатора, статус РФ как государства-правопреемника СССР, в том числе в статусе члена СБ ООН, был подтверждён в 1991 году, когда государства-участники СНГ, включая Украину, документально подтвердили своё желание видеть Россию продолжателем СССР, а себя - в качестве полноправных членов ООН."Этот факт официально был признан международным сообществом. Почему сегодня украинские чиновники превратились вдруг в "родства не помнящих", нам понятно. Украина утратила самостоятельность в принятии решений. А потому с любовью, по-родительски еще раз терпеливо напомним хорошую русскую пословицу: "Сколько веревочке ни виться, а конец будет". Так что не стоит пустыми словами украинским чиновникам без дела разбрасываться", - заключила Ковитиди.
https://ria.ru/20220209/oon-1771836685.html
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в мире, россия, ссср, украина, совет безопасности оон, оон, снг
В Совфеде прокомментировали слова постпреда Украины в ООН
Сенатор назвала слова постпреда Украины в ООН о членстве России в Совбезе "пустыми"