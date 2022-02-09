https://ria.ru/20220209/sotsseti-1771946091.html

В Госдуме предложили обязать органы власти создавать страницы в соцсетях

В Госдуме предложили обязать органы власти создавать страницы в соцсетях - РИА Новости, 09.02.2022

В Госдуме предложили обязать органы власти создавать страницы в соцсетях

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн внес в Госдуму законопроект, обязывающий органы... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T19:09

2022-02-09T19:09

2022-02-09T23:26

общество

технологии

россия

госдума рф

александр хинштейн

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн внес в Госдуму законопроект, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях, документ опубликован в думской электронной базе данных в среду.Изменения предлагаются в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ. Законопроект предлагает расширить способы обеспечения доступа к информации, а именно "установить обязанности для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности".Кроме этого, будет расширен круг субъектов регулирования, в частности включение подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций в число субъектов, обязанных обеспечивать доступ к информации о своей деятельности через соцсети. Также дается определение понятию "официальная страница".Отмечается, что для реализации такой нормы Минцифры России разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.Как говорится в пояснительной записке, сейчас для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве существуют требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого оказывается недостаточным – сложились новые, уже более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными из которых являются соцсети."Это делается для того, чтобы людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с властью на всех уровнях — от федерального до муниципального… Число (подписчиков – ред.) госпабликов в соцсетях достигло 55 миллионов. Если законопроект будет поддержан, эта норма будет закреплена официально. Прямой диалог с людьми необходим, это позволяет оперативно выявлять проблемы и болевые точки общества", - пояснил Хинштейн журналистам.По его словам, интернет является одним из основных инструментов для сокращения дистанции между гражданами и властью. "С людьми нужно общаться в той среде, где это делать удобно и привычно именно нашим гражданам", - уточнил депутат.

https://ria.ru/20220126/resursy-1769689709.html

https://ria.ru/20220208/produkty-1771680061.html

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общество, технологии, россия, госдума рф, александр хинштейн