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В Новосибирской области построят рекордное число соцобъектов в 2022 году
В Новосибирской области построят рекордное число соцобъектов в 2022 году - РИА Новости, 09.02.2022
В Новосибирской области построят рекордное число соцобъектов в 2022 году
Рекордное количество - более 70 объектов социальной инфраструктуры планируется построить и ввести в эксплуатацию в Новосибирской области в 2022 году, на это в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:21
2022-02-09T13:21
новосибирская область
новосибирск
общество
тогучин
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Рекордное количество - более 70 объектов социальной инфраструктуры планируется построить и ввести в эксплуатацию в Новосибирской области в 2022 году, на это в бюджетах предусмотрено около 20 миллиардов рублей, сообщает в среду облправительство."В 2022 году правительством Новосибирской области поставлены очень серьезные задачи – по плану нам предстоит ввести в эксплуатацию 73 социальных объекта, среди которых такие значимые, как многофункциональная ледовая арена, школы в Новосибирске, поселке Восход и селе Шайдурово, детские сады в Тогучине и поселке Чаны, театр им. Афанасьева", - сказал и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.Он также отметил, что приоритетным направлением остается строительство учреждений первичного медицинского звена – поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, реконструкция уже существующих корпусов районных больниц. В планах – ввод 57 медицинских учреждений, из которых более 40 ФАПов."В целом на строительную программу предусмотрено 19,887 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Мы очень активно взаимодействуем с федеральными ведомствами, участвуем в различных программах, национальных проектах, что ежегодно позволяет увеличивать долю софинансирования из федерального бюджета при строительстве социально значимых для нашего региона объектов", – сказал Колмаков.В целом строительная программа 2022 года предполагает строительство школ, детских садов, медицинских учреждений, домов культуры и спортивных сооружений, возведение домов для служебного жилья и детей-сирот, а также реализацию различных программ, которые помогают решить жилищный вопрос разным категориям граждан: работникам бюджетной сферы, молодым и многодетным семьям, ветеранам и инвалидам. Сверстана строительная программа и на ближайшую трехлетку. Согласно ей, в регионе планируется построить 173 социальных объекта.
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новосибирская область, новосибирск, общество, тогучин
13:21 09.02.2022
 

В Новосибирской области построят рекордное число соцобъектов в 2022 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочий на стройке
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рабочий на стройке
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Рекордное количество - более 70 объектов социальной инфраструктуры планируется построить и ввести в эксплуатацию в Новосибирской области в 2022 году, на это в бюджетах предусмотрено около 20 миллиардов рублей, сообщает в среду облправительство.
"В 2022 году правительством Новосибирской области поставлены очень серьезные задачи – по плану нам предстоит ввести в эксплуатацию 73 социальных объекта, среди которых такие значимые, как многофункциональная ледовая арена, школы в Новосибирске, поселке Восход и селе Шайдурово, детские сады в Тогучине и поселке Чаны, театр им. Афанасьева", - сказал и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
Он также отметил, что приоритетным направлением остается строительство учреждений первичного медицинского звена – поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, реконструкция уже существующих корпусов районных больниц. В планах – ввод 57 медицинских учреждений, из которых более 40 ФАПов.
"В целом на строительную программу предусмотрено 19,887 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Мы очень активно взаимодействуем с федеральными ведомствами, участвуем в различных программах, национальных проектах, что ежегодно позволяет увеличивать долю софинансирования из федерального бюджета при строительстве социально значимых для нашего региона объектов", – сказал Колмаков.
В целом строительная программа 2022 года предполагает строительство школ, детских садов, медицинских учреждений, домов культуры и спортивных сооружений, возведение домов для служебного жилья и детей-сирот, а также реализацию различных программ, которые помогают решить жилищный вопрос разным категориям граждан: работникам бюджетной сферы, молодым и многодетным семьям, ветеранам и инвалидам. Сверстана строительная программа и на ближайшую трехлетку. Согласно ей, в регионе планируется построить 173 социальных объекта.
Жительница Новосибирска купила дом для кошек и открыла приют - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 11:43
Жительница Новосибирска купила дом для кошек и открыла приютЗа последние семь лет Татьяна Зеленская спасла больше 600 бездомных животных. Сначала она отдавала котов и кошек на передержку, но, когда их стало слишком много, решила открыть свой приют. Для этого Татьяна купила дом. Сейчас все его комнаты занимают 108 животных. Приют получил название "Кошачье царство".
 
Новосибирская областьНовосибирскОбществоТогучин
 
 
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