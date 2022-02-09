https://ria.ru/20220209/sotsobekty-1771862662.html

В Новосибирской области построят рекордное число соцобъектов в 2022 году

В Новосибирской области построят рекордное число соцобъектов в 2022 году - РИА Новости, 09.02.2022

В Новосибирской области построят рекордное число соцобъектов в 2022 году

Рекордное количество - более 70 объектов социальной инфраструктуры планируется построить и ввести в эксплуатацию в Новосибирской области в 2022 году, на это в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:21

2022-02-09T13:21

2022-02-09T13:21

новосибирская область

новосибирск

общество

тогучин

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Рекордное количество - более 70 объектов социальной инфраструктуры планируется построить и ввести в эксплуатацию в Новосибирской области в 2022 году, на это в бюджетах предусмотрено около 20 миллиардов рублей, сообщает в среду облправительство."В 2022 году правительством Новосибирской области поставлены очень серьезные задачи – по плану нам предстоит ввести в эксплуатацию 73 социальных объекта, среди которых такие значимые, как многофункциональная ледовая арена, школы в Новосибирске, поселке Восход и селе Шайдурово, детские сады в Тогучине и поселке Чаны, театр им. Афанасьева", - сказал и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.Он также отметил, что приоритетным направлением остается строительство учреждений первичного медицинского звена – поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, реконструкция уже существующих корпусов районных больниц. В планах – ввод 57 медицинских учреждений, из которых более 40 ФАПов."В целом на строительную программу предусмотрено 19,887 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Мы очень активно взаимодействуем с федеральными ведомствами, участвуем в различных программах, национальных проектах, что ежегодно позволяет увеличивать долю софинансирования из федерального бюджета при строительстве социально значимых для нашего региона объектов", – сказал Колмаков.В целом строительная программа 2022 года предполагает строительство школ, детских садов, медицинских учреждений, домов культуры и спортивных сооружений, возведение домов для служебного жилья и детей-сирот, а также реализацию различных программ, которые помогают решить жилищный вопрос разным категориям граждан: работникам бюджетной сферы, молодым и многодетным семьям, ветеранам и инвалидам. Сверстана строительная программа и на ближайшую трехлетку. Согласно ей, в регионе планируется построить 173 социальных объекта.

https://ria.ru/20220206/priyut-1771312512.html

новосибирская область

новосибирск

тогучин

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новосибирская область, новосибирск, общество, тогучин