https://ria.ru/20220209/soglasheniya-1771909629.html

В МИД предупредили о последствиях пересмотра Минских соглашений

В МИД предупредили о последствиях пересмотра Минских соглашений - РИА Новости, 09.02.2022

В МИД предупредили о последствиях пересмотра Минских соглашений

США выступают за пересмотр Минских соглашений, это чревато обострением кризиса в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:24

2022-02-09T16:24

2022-02-09T16:48

минские соглашения

в мире

россия

сша

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. США выступают за пересмотр Минских соглашений, это чревато обострением кризиса в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге."Мы убеждены, что добиться деэскалации <...> можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", — добавила она, призвав прекратить искусственное нагнетание ситуации.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Тем не менее Запад, ссылаясь на опасения по поводу "российской агрессии", уже передал украинцам вооружения на несколько миллиардов долларов. В частности, из США поступили противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, из Великобритании — противотанковые гранатометы NLAW, из Турции — ударные беспилотники Bayraktar TB2.

https://ria.ru/20220209/ukraina-1771849690.html

россия

сша

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минские соглашения, в мире, россия, сша, украина, ситуация в днр и лнр