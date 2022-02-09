https://ria.ru/20220209/smi-1771919268.html
В МИД призвали ОБСЕ занять честную позицию по RT DE и Deutsche Welle
В МИД призвали ОБСЕ занять честную позицию по RT DE и Deutsche Welle - РИА Новости, 09.02.2022
В МИД призвали ОБСЕ занять честную позицию по RT DE и Deutsche Welle
Россия призывает представителя ОБСЕ по свободе СМИ Терезу Рибейру занять честную позицию в ситуации вокруг RT DE и Deutsche Welle, сообщила официальный... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:04
2022-02-09T17:04
2022-02-09T17:38
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид германии
мария захарова
обсе
rt deutsch
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия призывает представителя ОБСЕ по свободе СМИ Терезу Рибейру занять честную позицию в ситуации вокруг RT DE и Deutsche Welle, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, российской стороне не удалось найти ни одного ее заявления в связи с "травлей" и "клеветнической кампании" против RT в Германии и других странах. В то же время, отметила Захарова, ответные меры Москвы на действия против российских СМИ вызывают шквал негодования у представителя ОБСЕ по свободе СМИ."Невозможно быть настолько, раньше говорила я, безучастной, сегодня - непрофессиональной... Хотелось бы понять механизм принятия решения офисом этого представителя, на какие ситуации реагировать, на какие нет. Делается ли это, может быть, ангажировано? Может быть, есть какие-то рычаги влияния?", - сказала Захарова во время брифинга."Мы призываем институт ОБСЕ по вопросам свободы СМИ занять позицию честного брокера, хотя я не уверена, что слово "брокер" лучшее в этом случае, но все-таки (занять позицию) настоящего управленца, которого наняли члены организации для того, чтобы эти управленцы контролировали ситуацию. У них есть мандат", - добавила она.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
https://ria.ru/20220205/zakharova-1771280394.html
https://ria.ru/20220205/gosduma-1771266336.html
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РИА Новости
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид германии, мария захарова, обсе, rt deutsch, deutsche welle
17:04 09.02.2022 (обновлено: 17:38 09.02.2022)
В МИД призвали ОБСЕ занять честную позицию по RT DE и Deutsche Welle
В МИД призвали представителя ОБСЕ занять честную позицию по RT DE и Deutsche Welle
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Россия призывает представителя ОБСЕ по свободе СМИ Терезу Рибейру занять честную позицию в ситуации вокруг RT DE и Deutsche Welle, сообщила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, российской стороне не удалось найти ни одного ее заявления в связи с "травлей" и "клеветнической кампании" против RT в Германии и других странах. В то же время, отметила Захарова, ответные меры Москвы на действия против российских СМИ вызывают шквал негодования у представителя ОБСЕ по свободе СМИ.
"Невозможно быть настолько, раньше говорила я, безучастной, сегодня - непрофессиональной... Хотелось бы понять механизм принятия решения офисом этого представителя, на какие ситуации реагировать, на какие нет. Делается ли это, может быть, ангажировано? Может быть, есть какие-то рычаги влияния?", - сказала Захарова во время брифинга.
"Мы призываем институт ОБСЕ по вопросам свободы СМИ занять позицию честного брокера, хотя я не уверена, что слово "брокер" лучшее в этом случае, но все-таки (занять позицию) настоящего управленца, которого наняли члены организации для того, чтобы эти управленцы контролировали ситуацию. У них есть мандат", - добавила она.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России
, являются ответными, и в случае, если Германия
изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок
в Москву
были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин
отказался это обсуждать.