https://ria.ru/20220209/slazhivanie-1771786794.html
Подразделения ВВО начали боевое слаживание в Белоруссии
Подразделения ВВО начали боевое слаживание в Белоруссии - РИА Новости, 09.02.2022
Подразделения ВВО начали боевое слаживание в Белоруссии
Подразделения Амурского общевойскового объединения ВВО начали этап боевого слаживания на полигонах в Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T00:10
2022-02-09T00:10
2022-02-09T00:11
безопасность
белоруссия
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подразделения Амурского общевойскового объединения ВВО начали этап боевого слаживания на полигонах в Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Подразделения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), прибывшие в Республику Беларусь для участия в совместном учении "Союзная решимость – 2022", приступили к занятиям по боевой подготовке на учебных полигонах", - говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащие соединений и воинских частей проведут мероприятия по слаживанию экипажей. Кроме того, будут проведены занятия по вождению боевых машин и отработаны нормативы по оборудованию огневых позиций, подготовке к стрельбе и выполнению огневых задач из различных видов стрелкового и артиллерийского вооружения.
https://ria.ru/20220208/ucheniya-1771654220.html
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безопасность, белоруссия, россия
00:10 09.02.2022 (обновлено: 00:11 09.02.2022)
Подразделения ВВО начали боевое слаживание в Белоруссии
Подразделения Амурского объединения ВВО начали боевое слаживание на полигонах в Белоруссии