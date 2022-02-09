https://ria.ru/20220209/siriya-1771890991.html

Присутствие США в Сирии мешает ликвидации ИГ*, заявил посол России

Присутствие США в Сирии мешает ликвидации ИГ*, заявил посол России - РИА Новости, 09.02.2022

Присутствие США в Сирии мешает ликвидации ИГ*, заявил посол России

Незаконное присутствие сил США на северо-востоке Сирии препятствует окончательной ликвидации террористов ИГ* в этой части Арабской республики, заявил в интервью РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:19

2022-02-09T15:19

2022-02-09T15:20

война в сирии

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ДАМАСК, 9 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Незаконное присутствие сил США на северо-востоке Сирии препятствует окончательной ликвидации террористов ИГ* в этой части Арабской республики, заявил в интервью РИА Новости посол России в САР Александр Ефимов."В своё время силами сирийской армии при поддержке ВКС России ей (группировке) был нанесён сокрушительный удар, однако добить до конца ушедших в подполье террористов до сих пор не удаётся, прежде всего по той причине, что значительная часть Сирии, включая Заевфратье, остаётся под иностранной оккупацией", - сказал Ефимов.По словам посла, в этой связи Россия в очередной раз подчёркивает необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности САР, восстановления контроля Дамаска над всеми районами страны, вывода из Сирии незаконно развернутых там иностранных военных контингентов. "Это единственный путь к окончательной ликвидации присутствия на сирийской земле международного терроризма и обеспечению стабильности и безопасности в Сирии и вокруг нее", - добавил Ефимов.Военные США с нарушением резолюций СБ ООН и международных соглашений продолжают незаконно находиться в нескольких провинциях на северо-востоке Сирии под предлогом оказания помощи курдам в ликвидации угрозы группировки ИГ*. Американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения нефти и газа в Сирии и более пяти лет вывозят сирийскую нефть на свои базы в Ираке. При этом отряды террористов продолжают атаковать позиции курдских формирований и колонны сирийской армии на северо-востоке страны. В конце января террористы атаковали тюрьму в административном центре провинции. Курдским формированиям при поддержке сил международной коалиции во главе с США потребовалось семь дней чтобы вернуть ситуацию под свой контроль.Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220208/siriya-1771632832.html

https://ria.ru/20220203/ssha-1770965292.html

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в мире, сирия, сша, россия, совет безопасности оон, воздушно-космические силы россии