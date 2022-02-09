15:19 09.02.2022 (обновлено: 15:20 09.02.2022)
Присутствие США в Сирии мешает ликвидации ИГ*, заявил посол России
Посол Ефимов: незаконное присутствие США в Сирии мешает окончательной ликвидации ИГ*
© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии
ДАМАСК, 9 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Незаконное присутствие сил США на северо-востоке Сирии препятствует окончательной ликвидации террористов ИГ* в этой части Арабской республики, заявил в интервью РИА Новости посол России в САР Александр Ефимов.
"В своё время силами сирийской армии при поддержке ВКС России ей (группировке) был нанесён сокрушительный удар, однако добить до конца ушедших в подполье террористов до сих пор не удаётся, прежде всего по той причине, что значительная часть Сирии, включая Заевфратье, остаётся под иностранной оккупацией", - сказал Ефимов.
По словам посла, в этой связи Россия в очередной раз подчёркивает необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности САР, восстановления контроля Дамаска над всеми районами страны, вывода из Сирии незаконно развернутых там иностранных военных контингентов. "Это единственный путь к окончательной ликвидации присутствия на сирийской земле международного терроризма и обеспечению стабильности и безопасности в Сирии и вокруг нее", - добавил Ефимов.
Военные США с нарушением резолюций СБ ООН и международных соглашений продолжают незаконно находиться в нескольких провинциях на северо-востоке Сирии под предлогом оказания помощи курдам в ликвидации угрозы группировки ИГ*. Американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения нефти и газа в Сирии и более пяти лет вывозят сирийскую нефть на свои базы в Ираке. При этом отряды террористов продолжают атаковать позиции курдских формирований и колонны сирийской армии на северо-востоке страны. В конце января террористы атаковали тюрьму в административном центре провинции. Курдским формированиям при поддержке сил международной коалиции во главе с США потребовалось семь дней чтобы вернуть ситуацию под свой контроль.
Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
* Террористическая организация, запрещенная в России