15:09 09.02.2022 (обновлено: 15:13 09.02.2022)
Посол в Дамаске призвал международную коалицию покинуть Сирию
Посол в Дамаске Ефимов: присутствие международной коалиции в Сирии надо прекратить
© Фото : SANAДамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия
ДАМАСК, 9 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Международная коалиция во главе с США не имеет правовых оснований находиться на территории Сирии и должна незамедлительно покинуть эту страну, заявил в интервью РИА Новости, приуроченном к Дню дипломата, посол России в САР Александр Ефимов.
"Повторю то, что было неоднократно сказано: присутствие в Сирии сил так называемой "международной коалиции" во главе с США не имеет правовых оснований – в виде решений СБ ООН или согласия законных сирийских властей – и должно быть незамедлительно прекращено. Тем более что с задачей борьбы с терроризмом в Сирии США явно не справляются", - сказал Ефимов.
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Глава российской дипломатической миссии отметил, что, помимо присутствия сил США на северо-востоке Сирии, "обеспокоенность вызывает и ещё одна "серая зона", возникшая с лёгкой руки американцев уже на юге САР, – зона Ат-Танфа, где в обстановке безнаказанности и вседозволенности действуют боевики "Магавир Ас-Саура", - сказал он.
"Террористов разделяют на "плохих и хороших", многие из них получают "вторую жизнь", продолжая накапливать силовой потенциал и радикализируя мирное население. И чем дольше американцы будут здесь оставаться, тем мощнее может оказаться закладываемая ими "бомба замедленного действия". Не говоря уже о том, что Вашингтон по-прежнему покровительствует незаконному освоению природных ресурсов САР – прежде всего, нефти и пшеницы на северо-востоке", - добавил Ефимов. По словам посла, действия США в Ат-Танф препятствуют "давно назревшему" расселению находящегося там же лагеря для внутренне перемещённых лиц "Рукбан".
В районе Ат-Танф на юго-востоке Сирии у границы с Иорданией расположена военная база США, вокруг которой американские военные создали 55 километровую закрытую зону. Сирийские официальные власти неоднократно призывали американских военных и их союзников покинуть территорию САР, расценивая их действия как оккупацию и неприкрытое нарушение суверенитета страны, а незаконную добычу сирийской нефти в Дамаске - как "государственный бандитизм".