https://ria.ru/20220209/siriya-1771889803.html

Посол в Дамаске призвал международную коалицию покинуть Сирию

Посол в Дамаске призвал международную коалицию покинуть Сирию - РИА Новости, 09.02.2022

Посол в Дамаске призвал международную коалицию покинуть Сирию

Международная коалиция во главе с США не имеет правовых оснований находиться на территории Сирии и должна незамедлительно покинуть эту страну, заявил в интервью РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:09

2022-02-09T15:09

2022-02-09T15:13

война в сирии

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сирия

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александр ефимов (посол россии в сирии)

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ДАМАСК, 9 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Международная коалиция во главе с США не имеет правовых оснований находиться на территории Сирии и должна незамедлительно покинуть эту страну, заявил в интервью РИА Новости, приуроченном к Дню дипломата, посол России в САР Александр Ефимов."Повторю то, что было неоднократно сказано: присутствие в Сирии сил так называемой "международной коалиции" во главе с США не имеет правовых оснований – в виде решений СБ ООН или согласия законных сирийских властей – и должно быть незамедлительно прекращено. Тем более что с задачей борьбы с терроризмом в Сирии США явно не справляются", - сказал Ефимов.Глава российской дипломатической миссии отметил, что, помимо присутствия сил США на северо-востоке Сирии, "обеспокоенность вызывает и ещё одна "серая зона", возникшая с лёгкой руки американцев уже на юге САР, – зона Ат-Танфа, где в обстановке безнаказанности и вседозволенности действуют боевики "Магавир Ас-Саура", - сказал он."Террористов разделяют на "плохих и хороших", многие из них получают "вторую жизнь", продолжая накапливать силовой потенциал и радикализируя мирное население. И чем дольше американцы будут здесь оставаться, тем мощнее может оказаться закладываемая ими "бомба замедленного действия". Не говоря уже о том, что Вашингтон по-прежнему покровительствует незаконному освоению природных ресурсов САР – прежде всего, нефти и пшеницы на северо-востоке", - добавил Ефимов. По словам посла, действия США в Ат-Танф препятствуют "давно назревшему" расселению находящегося там же лагеря для внутренне перемещённых лиц "Рукбан".В районе Ат-Танф на юго-востоке Сирии у границы с Иорданией расположена военная база США, вокруг которой американские военные создали 55 километровую закрытую зону. Сирийские официальные власти неоднократно призывали американских военных и их союзников покинуть территорию САР, расценивая их действия как оккупацию и неприкрытое нарушение суверенитета страны, а незаконную добычу сирийской нефти в Дамаске - как "государственный бандитизм".

https://ria.ru/20220208/siriya-1771628158.html

https://ria.ru/20220128/siriya-1769892374.html

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в мире, сирия, сша, россия, александр ефимов (посол россии в сирии)