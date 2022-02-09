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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220209/siriya-1771889803.html
Посол в Дамаске призвал международную коалицию покинуть Сирию
Посол в Дамаске призвал международную коалицию покинуть Сирию - РИА Новости, 09.02.2022
Посол в Дамаске призвал международную коалицию покинуть Сирию
Международная коалиция во главе с США не имеет правовых оснований находиться на территории Сирии и должна незамедлительно покинуть эту страну, заявил в интервью РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:09
2022-02-09T15:13
война в сирии
в мире
сирия
сша
россия
александр ефимов (посол россии в сирии)
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ДАМАСК, 9 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Международная коалиция во главе с США не имеет правовых оснований находиться на территории Сирии и должна незамедлительно покинуть эту страну, заявил в интервью РИА Новости, приуроченном к Дню дипломата, посол России в САР Александр Ефимов."Повторю то, что было неоднократно сказано: присутствие в Сирии сил так называемой "международной коалиции" во главе с США не имеет правовых оснований – в виде решений СБ ООН или согласия законных сирийских властей – и должно быть незамедлительно прекращено. Тем более что с задачей борьбы с терроризмом в Сирии США явно не справляются", - сказал Ефимов.Глава российской дипломатической миссии отметил, что, помимо присутствия сил США на северо-востоке Сирии, "обеспокоенность вызывает и ещё одна "серая зона", возникшая с лёгкой руки американцев уже на юге САР, – зона Ат-Танфа, где в обстановке безнаказанности и вседозволенности действуют боевики "Магавир Ас-Саура", - сказал он."Террористов разделяют на "плохих и хороших", многие из них получают "вторую жизнь", продолжая накапливать силовой потенциал и радикализируя мирное население. И чем дольше американцы будут здесь оставаться, тем мощнее может оказаться закладываемая ими "бомба замедленного действия". Не говоря уже о том, что Вашингтон по-прежнему покровительствует незаконному освоению природных ресурсов САР – прежде всего, нефти и пшеницы на северо-востоке", - добавил Ефимов. По словам посла, действия США в Ат-Танф препятствуют "давно назревшему" расселению находящегося там же лагеря для внутренне перемещённых лиц "Рукбан".В районе Ат-Танф на юго-востоке Сирии у границы с Иорданией расположена военная база США, вокруг которой американские военные создали 55 километровую закрытую зону. Сирийские официальные власти неоднократно призывали американских военных и их союзников покинуть территорию САР, расценивая их действия как оккупацию и неприкрытое нарушение суверенитета страны, а незаконную добычу сирийской нефти в Дамаске - как "государственный бандитизм".
https://ria.ru/20220208/siriya-1771628158.html
https://ria.ru/20220128/siriya-1769892374.html
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в мире, сирия, сша, россия, александр ефимов (посол россии в сирии)
15:09 09.02.2022 (обновлено: 15:13 09.02.2022)
 
Посол в Дамаске призвал международную коалицию покинуть Сирию

Посол в Дамаске Ефимов: присутствие международной коалиции в Сирии надо прекратить

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия
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ДАМАСК, 9 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Международная коалиция во главе с США не имеет правовых оснований находиться на территории Сирии и должна незамедлительно покинуть эту страну, заявил в интервью РИА Новости, приуроченном к Дню дипломата, посол России в САР Александр Ефимов.
"Повторю то, что было неоднократно сказано: присутствие в Сирии сил так называемой "международной коалиции" во главе с США не имеет правовых оснований – в виде решений СБ ООН или согласия законных сирийских властей – и должно быть незамедлительно прекращено. Тем более что с задачей борьбы с терроризмом в Сирии США явно не справляются", - сказал Ефимов.
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 11:04
США расхищают природные ресурсы Сирии, заявили в СВР
Глава российской дипломатической миссии отметил, что, помимо присутствия сил США на северо-востоке Сирии, "обеспокоенность вызывает и ещё одна "серая зона", возникшая с лёгкой руки американцев уже на юге САР, – зона Ат-Танфа, где в обстановке безнаказанности и вседозволенности действуют боевики "Магавир Ас-Саура", - сказал он.
"Террористов разделяют на "плохих и хороших", многие из них получают "вторую жизнь", продолжая накапливать силовой потенциал и радикализируя мирное население. И чем дольше американцы будут здесь оставаться, тем мощнее может оказаться закладываемая ими "бомба замедленного действия". Не говоря уже о том, что Вашингтон по-прежнему покровительствует незаконному освоению природных ресурсов САР – прежде всего, нефти и пшеницы на северо-востоке", - добавил Ефимов. По словам посла, действия США в Ат-Танф препятствуют "давно назревшему" расселению находящегося там же лагеря для внутренне перемещённых лиц "Рукбан".
В районе Ат-Танф на юго-востоке Сирии у границы с Иорданией расположена военная база США, вокруг которой американские военные создали 55 километровую закрытую зону. Сирийские официальные власти неоднократно призывали американских военных и их союзников покинуть территорию САР, расценивая их действия как оккупацию и неприкрытое нарушение суверенитета страны, а незаконную добычу сирийской нефти в Дамаске - как "государственный бандитизм".
Морские пехотинцы США в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 01:52Война в Сирии
Россия потребовала немедленного вывода из Сирии иностранных сил
 
Война в СирииВ миреСирияСШАРоссияАлександр Ефимов (посол России в Сирии)
 
 
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