https://ria.ru/20220209/sidney-1771814522.html

В реках в районе Сиднея обнаружили тысячи мертвых рыб, сообщили СМИ

В реках в районе Сиднея обнаружили тысячи мертвых рыб, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2022

В реках в районе Сиднея обнаружили тысячи мертвых рыб, сообщили СМИ

Тысячи мертвых рыб и креветок всплыли в реках в районе австралийского Сиднея, но природоохранные органы полагают, что их смерть носит "естественный" характер,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T09:50

2022-02-09T09:50

2022-02-09T09:50

в мире

новый южный уэльс

сидней

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Тысячи мертвых рыб и креветок всплыли в реках в районе австралийского Сиднея, но природоохранные органы полагают, что их смерть носит "естественный" характер, передал в среду телеканал 9News.Мертвые рыбы и креветки были обнаружены на прошлой неделе в реках Парраматта и Хэсламз-Крик, а также в заливе Хомбуш-Бэй."Предварительное расследование показывает, что низкий уровень кислорода (в воде) не был вызван химическим загрязнением и скорее связан с природными причинами", - приводит телеканал заявление управления по охране окружающей среды штата Новый Южный Уэльс.По его данным, причиной гибели рыб и креветок стала именно нехватка кислорода. Эта нехватка возникла из-за череды ураганов, которые наполнили реки органическим мусором и вызвали загрязнение воды наряду с повышением ее температуры.Водоемы в настоящее время очищают сотрудники администрации Олимпийского парка Сиднея. По предварительным данным, в реке Парраматта погибли до 4000 рыб, однако точную цифру власти назвать не могут.

https://ria.ru/20211028/kamchatka-1756646587.html

https://ria.ru/20201018/ekologiya-1580351467.html

новый южный уэльс

сидней

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в мире, новый южный уэльс, сидней