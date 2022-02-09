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В реках в районе Сиднея обнаружили тысячи мертвых рыб, сообщили СМИ
В реках в районе Сиднея обнаружили тысячи мертвых рыб, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2022
В реках в районе Сиднея обнаружили тысячи мертвых рыб, сообщили СМИ
Тысячи мертвых рыб и креветок всплыли в реках в районе австралийского Сиднея, но природоохранные органы полагают, что их смерть носит "естественный" характер,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T09:50
2022-02-09T09:50
в мире
новый южный уэльс
сидней
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Тысячи мертвых рыб и креветок всплыли в реках в районе австралийского Сиднея, но природоохранные органы полагают, что их смерть носит "естественный" характер, передал в среду телеканал 9News.Мертвые рыбы и креветки были обнаружены на прошлой неделе в реках Парраматта и Хэсламз-Крик, а также в заливе Хомбуш-Бэй."Предварительное расследование показывает, что низкий уровень кислорода (в воде) не был вызван химическим загрязнением и скорее связан с природными причинами", - приводит телеканал заявление управления по охране окружающей среды штата Новый Южный Уэльс.По его данным, причиной гибели рыб и креветок стала именно нехватка кислорода. Эта нехватка возникла из-за череды ураганов, которые наполнили реки органическим мусором и вызвали загрязнение воды наряду с повышением ее температуры.Водоемы в настоящее время очищают сотрудники администрации Олимпийского парка Сиднея. По предварительным данным, в реке Парраматта погибли до 4000 рыб, однако точную цифру власти назвать не могут.
https://ria.ru/20211028/kamchatka-1756646587.html
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в мире, новый южный уэльс, сидней
09:50 09.02.2022
 
В реках в районе Сиднея обнаружили тысячи мертвых рыб, сообщили СМИ

9News: в реках в районе Сиднея обнаружили тысячи мертвых рыб и креветок

© Depositphotos / antongorlinСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Depositphotos / antongorlin
Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Тысячи мертвых рыб и креветок всплыли в реках в районе австралийского Сиднея, но природоохранные органы полагают, что их смерть носит "естественный" характер, передал в среду телеканал 9News.
Мертвые рыбы и креветки были обнаружены на прошлой неделе в реках Парраматта и Хэсламз-Крик, а также в заливе Хомбуш-Бэй.
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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На Камчатке после "красного прилива" исчезли целые группы морских животных
"Предварительное расследование показывает, что низкий уровень кислорода (в воде) не был вызван химическим загрязнением и скорее связан с природными причинами", - приводит телеканал заявление управления по охране окружающей среды штата Новый Южный Уэльс.
По его данным, причиной гибели рыб и креветок стала именно нехватка кислорода. Эта нехватка возникла из-за череды ураганов, которые наполнили реки органическим мусором и вызвали загрязнение воды наряду с повышением ее температуры.
Водоемы в настоящее время очищают сотрудники администрации Олимпийского парка Сиднея. По предварительным данным, в реке Парраматта погибли до 4000 рыб, однако точную цифру власти назвать не могут.
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В миреНовый Южный УэльсСидней
 
 
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