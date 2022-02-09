https://ria.ru/20220209/shtrafy-1771878727.html

Россияне выплатили лишь 16 процентов штрафов за 2021 год

Россияне выплатили лишь 16 процентов штрафов за 2021 год - РИА Новости, 09.02.2022

Россияне выплатили лишь 16 процентов штрафов за 2021 год

Россиян в прошлом году оштрафовали на 56 миллиардов рублей, но выплатили они лишь 9 миллиардов - это создает предпосылки для новых и новых правонарушений,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:29

2022-02-09T14:29

2022-02-09T14:29

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общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиян в прошлом году оштрафовали на 56 миллиардов рублей, но выплатили они лишь 9 миллиардов - это создает предпосылки для новых и новых правонарушений, констатировал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев."Суды в 2021 году назначили административные штрафы на сумму 56 миллиардов рублей, а взыскано лишь 9 миллиардов, то есть 16%", - сказал Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.По его данным, по делам об административных судопроизводствах суды чаще всего назначают именно штрафы. Лишь 11% провинившихся отправляются под административный арест, еще в 19% суды ограничиваются предупреждением."Не реализуется принцип неотвратимости наказания, что является основанием для совершения новых правонарушений, а иногда и преступлений", - резюмировал глава ВС.

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