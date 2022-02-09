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Россияне выплатили лишь 16 процентов штрафов за 2021 год
Россияне выплатили лишь 16 процентов штрафов за 2021 год - РИА Новости, 09.02.2022
Россияне выплатили лишь 16 процентов штрафов за 2021 год
Россиян в прошлом году оштрафовали на 56 миллиардов рублей, но выплатили они лишь 9 миллиардов - это создает предпосылки для новых и новых правонарушений,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:29
2022-02-09T14:29
россия
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиян в прошлом году оштрафовали на 56 миллиардов рублей, но выплатили они лишь 9 миллиардов - это создает предпосылки для новых и новых правонарушений, констатировал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев."Суды в 2021 году назначили административные штрафы на сумму 56 миллиардов рублей, а взыскано лишь 9 миллиардов, то есть 16%", - сказал Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.По его данным, по делам об административных судопроизводствах суды чаще всего назначают именно штрафы. Лишь 11% провинившихся отправляются под административный арест, еще в 19% суды ограничиваются предупреждением."Не реализуется принцип неотвратимости наказания, что является основанием для совершения новых правонарушений, а иногда и преступлений", - резюмировал глава ВС.
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россия, общество
14:29 09.02.2022
 
Россияне выплатили лишь 16 процентов штрафов за 2021 год

Россияне выплатили лишь 16 процентов административных штрафов за 2021 год

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиян в прошлом году оштрафовали на 56 миллиардов рублей, но выплатили они лишь 9 миллиардов - это создает предпосылки для новых и новых правонарушений, констатировал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
"Суды в 2021 году назначили административные штрафы на сумму 56 миллиардов рублей, а взыскано лишь 9 миллиардов, то есть 16%", - сказал Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
По его данным, по делам об административных судопроизводствах суды чаще всего назначают именно штрафы. Лишь 11% провинившихся отправляются под административный арест, еще в 19% суды ограничиваются предупреждением.
"Не реализуется принцип неотвратимости наказания, что является основанием для совершения новых правонарушений, а иногда и преступлений", - резюмировал глава ВС.
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