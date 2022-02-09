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Шольц намерен повторить слова Макрона во время визита в Москву и Киев

Шольц намерен повторить слова Макрона во время визита в Москву и Киев - РИА Новости, 09.02.2022

Шольц намерен повторить слова Макрона во время визита в Москву и Киев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что намерен повторить в ходе визита в Москву и Киев то, что сказал там в начале недели президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:12

2022-02-09T17:12

2022-02-09T17:24

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что намерен повторить в ходе визита в Москву и Киев то, что сказал там в начале недели президент Франции Эммануэль Макрон."Что касается ситуации на Украине, то речь идет о том, что мы действуем сплоченно. Это факт. Это очень ясное послание, которое нужно здесь повторить. Мы тесно все согласовали в НАТО, в ЕС... И конечно, это будет играть роль, когда я на следующей неделе поеду на Украину и буду говорить с президентом в Киеве, поеду в Москву и поговорю там с президентом. То, что я там скажу, будет выглядеть так, как то, что сказал там президент Макрон в начале недели", - сказал Шольц.Он добавил, что тесная координация по данным вопросам между западными странами предполагает "совместную деятельность" в этом направлении, "это наша сильная сторона".Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220209/makron-1771883418.html

https://ria.ru/20220209/zapad-1771755835.html

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в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, германия, франция, россия, украина, нато