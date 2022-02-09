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В департаменте архитектуры Севастополя изъяли документы, сообщил источник
В департаменте архитектуры Севастополя изъяли документы, сообщил источник - РИА Новости, 09.02.2022
В департаменте архитектуры Севастополя изъяли документы, сообщил источник
Оперативно-розыскные мероприятия прошли в департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя, изъята часть документов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:08
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происшествия
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Оперативно-розыскные мероприятия прошли в департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя, изъята часть документов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города."Проведены оперативно-розыскные мероприятия. Часть документов изъята", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе правительства города пообещали рассказать о ситуации в департаменте, как только будет получена информация.
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происшествия, севастополь
15:08 09.02.2022
 
В департаменте архитектуры Севастополя изъяли документы, сообщил источник

Источник: в департаменте архитектуры Севастополя провели выемку документов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Оперативно-розыскные мероприятия прошли в департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя, изъята часть документов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
"Проведены оперативно-розыскные мероприятия. Часть документов изъята", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе правительства города пообещали рассказать о ситуации в департаменте, как только будет получена информация.
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