https://ria.ru/20220209/sevastopol-1771889617.html
В департаменте архитектуры Севастополя изъяли документы, сообщил источник
В департаменте архитектуры Севастополя изъяли документы, сообщил источник - РИА Новости, 09.02.2022
В департаменте архитектуры Севастополя изъяли документы, сообщил источник
Оперативно-розыскные мероприятия прошли в департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя, изъята часть документов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:08
2022-02-09T15:08
2022-02-09T15:08
происшествия
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Оперативно-розыскные мероприятия прошли в департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя, изъята часть документов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города."Проведены оперативно-розыскные мероприятия. Часть документов изъята", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе правительства города пообещали рассказать о ситуации в департаменте, как только будет получена информация.
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происшествия, севастополь
В департаменте архитектуры Севастополя изъяли документы, сообщил источник
Источник: в департаменте архитектуры Севастополя провели выемку документов