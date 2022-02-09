https://ria.ru/20220209/sevastopol-1771889617.html

В департаменте архитектуры Севастополя изъяли документы, сообщил источник

В департаменте архитектуры Севастополя изъяли документы, сообщил источник - РИА Новости, 09.02.2022

В департаменте архитектуры Севастополя изъяли документы, сообщил источник

Оперативно-розыскные мероприятия прошли в департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя, изъята часть документов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:08

2022-02-09T15:08

2022-02-09T15:08

происшествия

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Оперативно-розыскные мероприятия прошли в департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя, изъята часть документов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города."Проведены оперативно-розыскные мероприятия. Часть документов изъята", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе правительства города пообещали рассказать о ситуации в департаменте, как только будет получена информация.

https://ria.ru/20211117/zaderzhanie-1759442629.html

севастополь

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь