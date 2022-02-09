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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220209/sertifikat-1771795299.html
Сертификаты переболевшим COVID-19 начнут выдавать с 21 февраля
Сертификаты переболевшим COVID-19 начнут выдавать с 21 февраля - РИА Новости, 09.02.2022
Сертификаты переболевшим COVID-19 начнут выдавать с 21 февраля
Переболевшим COVID-19, имеющим положительный ПЦР-тест и результаты теста на антитела, с 21 февраля можно будет получить сертификат сроком на год, сообщила... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T04:15
2022-02-09T04:15
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
михаил мурашко
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Переболевшим COVID-19, имеющим положительный ПЦР-тест и результаты теста на антитела, с 21 февраля можно будет получить сертификат сроком на год, сообщила пресс-служба Минздрава России.Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг.Срок действия сертификата, выданного на основании положительного теста на антитела к коронавирусу, составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет, достаточно, чтобы антитела были, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В середине января вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что до 1 февраля правительство и Минздрав рассчитывают подготовить нормативные документы для выдачи ковид-сертификатов по наличию антител. Их смогут получить те, кто перенес коронавирус без обращения к врачам. По расчету вице-премьера, к указанному сроку должны были быть утверждены соответствующие изменения в постановлениях правительства и выпущены приказы Минздрава и Роспотребнадзора.Получение QR-кодаQR-код с 21 февраля в России можно будет получить по результатам теста на антитела, говорится в соответствующем приказе Минздрава.QR-код будет содержать информацию о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) либо о наличии на портале "Госуслуг" сведений о положительном результате теста на антитела.Данные о противопоказаниях к вакцинацииРанее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширяет возможности портала госуслуг, вскоре там будут отражаться сертификаты о медицинских противопоказаниях для вакцинации.Сертификат будет отображаться в личном кабинете, в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19". В настоящее время на портале представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесенном заболевании, вызванном инфекцией.Мишустин также подчеркнул, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни."В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье", – добавил премьер.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, привитых среди тяжелобольных COVID-19 единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20220209/amputatsiya-1771794164.html
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общество, михаил мишустин, михаил мурашко, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации
04:15 09.02.2022
 
Сертификаты переболевшим COVID-19 начнут выдавать с 21 февраля

Россияне с 21 февраля будут получать сертификат с помощью теста на антитела к COVID-19

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель осматривает распечатанный бумажный QR-код, полученный в многофункциональном центре госуслуг "Мои документы" в Москве
Посетитель осматривает распечатанный бумажный QR-код, полученный в многофункциональном центре госуслуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Переболевшим COVID-19, имеющим положительный ПЦР-тест и результаты теста на антитела, с 21 февраля можно будет получить сертификат сроком на год, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг.
Срок действия сертификата, выданного на основании положительного теста на антитела к коронавирусу, составит шесть месяцев с даты получения результатов теста.
Требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет, достаточно, чтобы антитела были, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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В середине января вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что до 1 февраля правительство и Минздрав рассчитывают подготовить нормативные документы для выдачи ковид-сертификатов по наличию антител. Их смогут получить те, кто перенес коронавирус без обращения к врачам. По расчету вице-премьера, к указанному сроку должны были быть утверждены соответствующие изменения в постановлениях правительства и выпущены приказы Минздрава и Роспотребнадзора.

Получение QR-кода

QR-код с 21 февраля в России можно будет получить по результатам теста на антитела, говорится в соответствующем приказе Минздрава.
QR-код будет содержать информацию о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) либо о наличии на портале "Госуслуг" сведений о положительном результате теста на антитела.
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Данные о противопоказаниях к вакцинации

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширяет возможности портала госуслуг, вскоре там будут отражаться сертификаты о медицинских противопоказаниях для вакцинации.
Сертификат будет отображаться в личном кабинете, в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19". В настоящее время на портале представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесенном заболевании, вызванном инфекцией.
Мишустин также подчеркнул, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни.
"В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье", – добавил премьер.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, привитых среди тяжелобольных COVID-19 единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Распространение коронавирусаОбществоМихаил МишустинМихаил МурашкоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКоронавирус COVID-19Сертификат о вакцинации
 
 
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