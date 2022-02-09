https://ria.ru/20220209/sertifikat-1771795299.html

Сертификаты переболевшим COVID-19 начнут выдавать с 21 февраля

Сертификаты переболевшим COVID-19 начнут выдавать с 21 февраля - РИА Новости, 09.02.2022

Сертификаты переболевшим COVID-19 начнут выдавать с 21 февраля

Переболевшим COVID-19, имеющим положительный ПЦР-тест и результаты теста на антитела, с 21 февраля можно будет получить сертификат сроком на год, сообщила... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T04:15

2022-02-09T04:15

2022-02-09T04:15

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

михаил мурашко

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Переболевшим COVID-19, имеющим положительный ПЦР-тест и результаты теста на антитела, с 21 февраля можно будет получить сертификат сроком на год, сообщила пресс-служба Минздрава России.Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг.Срок действия сертификата, выданного на основании положительного теста на антитела к коронавирусу, составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет, достаточно, чтобы антитела были, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В середине января вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что до 1 февраля правительство и Минздрав рассчитывают подготовить нормативные документы для выдачи ковид-сертификатов по наличию антител. Их смогут получить те, кто перенес коронавирус без обращения к врачам. По расчету вице-премьера, к указанному сроку должны были быть утверждены соответствующие изменения в постановлениях правительства и выпущены приказы Минздрава и Роспотребнадзора.Получение QR-кодаQR-код с 21 февраля в России можно будет получить по результатам теста на антитела, говорится в соответствующем приказе Минздрава.QR-код будет содержать информацию о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) либо о наличии на портале "Госуслуг" сведений о положительном результате теста на антитела.Данные о противопоказаниях к вакцинацииРанее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширяет возможности портала госуслуг, вскоре там будут отражаться сертификаты о медицинских противопоказаниях для вакцинации.Сертификат будет отображаться в личном кабинете, в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19". В настоящее время на портале представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесенном заболевании, вызванном инфекцией.Мишустин также подчеркнул, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни."В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье", – добавил премьер.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, привитых среди тяжелобольных COVID-19 единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220209/amputatsiya-1771794164.html

https://ria.ru/20220206/vezd-1771338219.html

https://ria.ru/20220202/moshenniki-1770638597.html

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общество, михаил мишустин, михаил мурашко, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации