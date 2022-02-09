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https://ria.ru/20220209/senatory-1771972489.html
В сенате США призвали Байдена предоставить Киеву доступ к разведданным
В сенате США призвали Байдена предоставить Киеву доступ к разведданным - РИА Новости, 09.02.2022
В сенате США призвали Байдена предоставить Киеву доступ к разведданным
Члены комитета по разведке сената США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой предоставить Украине максимально возможный доступ к американским... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T22:57
2022-02-09T23:06
в мире
сенат сша
джо байден
дмитрий песков
россия
киев
сша
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Члены комитета по разведке сената США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой предоставить Украине максимально возможный доступ к американским разведданным в свете приписываемых России "агрессивных" намерений, говорится в обнародованном конгрессменами письме."Мы просим, чтобы США делились разведданными с Украиной в максимально возможной степени. Россия - агрессор, и нам необходимо вооружить ее (Украину) критически важной информацией, необходимой для самообороны", - следует из письма.Американские сенаторы подчеркивают, что такой шаг отвечал бы интересам безопасности как самих США, так и интересам их союзников и партнеров в Европе. "Угроза Украине со стороны России - это угроза демократиям во всем мире, и мы призываем вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", - подчеркивается в документе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220209/zapusk-1771971831.html
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в мире, сенат сша, джо байден, дмитрий песков, россия, киев, сша, нато
22:57 09.02.2022 (обновлено: 23:06 09.02.2022)
 
В сенате США призвали Байдена предоставить Киеву доступ к разведданным

В сенате США призвали Байдена предоставить Киеву доступ к разведданным из-за эскалации

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Члены комитета по разведке сената США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой предоставить Украине максимально возможный доступ к американским разведданным в свете приписываемых России "агрессивных" намерений, говорится в обнародованном конгрессменами письме.
"Мы просим, чтобы США делились разведданными с Украиной в максимально возможной степени. Россия - агрессор, и нам необходимо вооружить ее (Украину) критически важной информацией, необходимой для самообороны", - следует из письма.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 22:44
США пообещали не допустить запуск "Северного потока —2" из-за Украины
Американские сенаторы подчеркивают, что такой шаг отвечал бы интересам безопасности как самих США, так и интересам их союзников и партнеров в Европе. "Угроза Украине со стороны России - это угроза демократиям во всем мире, и мы призываем вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", - подчеркивается в документе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 22:54
В США допустили использование войск при эвакуации американцев из Украины
 
В миреСенат СШАДжо БайденДмитрий ПесковРоссияКиевСШАНАТО
 
 
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