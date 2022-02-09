Украина сформировала пакет мер по сдерживанию России, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: Киев сформировал меры по сдерживанию Москвы и укрепил позиции
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев справился с задачей формирования комплексного пакета мер по сдерживанию РФ от вторжения в страну, что усиливает переговорные позиции украинской стороны.
"Когда в ноябре прошлого года я впервые сказал европейским партнерам, что нужен комплексный пакет сдерживания (РФ – ред.), и он должен состоять из трёх элементов: активной жесткой дипломатии, санкций против РФ и поддержки Вооружённых сил Украины, то, честно скажу, энтузиазма по этому поводу не было. Если касательно активной дипломатии ещё более-менее, то оружие и санкции не были восприняты феерически с аплодисментами. Но посмотрите, какой путь мы прошли за три месяца: самолёты каждый день прибывают и привозят в Украину оружие и военное оборудование, которые делает наши вооруженные силы сильнее. Сам пакет санкций сформирован, он лежит на столе, и Москва это знает, что это не разговоры, а конкретные вещи, которые ударят по ее экономике, финансовому сектору, по личным интересам российских богатых людей", - сказал Кулеба.
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Также, по его словам, в последний месяц Киев стал центром международной дипломатии, а союзники демонстрируют свою поддержку. "Поэтому, в принципе, я считаю, что задача по формированию этого комплексного пакета сдерживания выполнена, дипломатия свою работу сделала, и цена новой волны агрессии для РФ стала ещё выше", - сказал Кулеба на брифинге в среду, трансляция которого велась онлайн.
Глава МИД Украины считает, что меры по сдерживанию РФ усиливают переговорные позиции Киева. "Мы настаиваем на том, что нынешний кризис должен быть развязан дипломатическим путем, и завтра состоится очень важное заседание в Берлине, снова встретятся советники "нормандского формата", чтобы вести переговоры. И российский представитель приедет туда в более слабой позиции, а, соответственно, украинский представитель - руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в позиции более сильной, как раз благодаря тому, что дипломатия сделала всю работу", - сказал Кулеба.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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