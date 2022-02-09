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Посол России заявил, что пока неизвестно, когда США введут санкции
Посол России заявил, что пока неизвестно, когда США введут санкции - РИА Новости, 09.02.2022
Посол России заявил, что пока неизвестно, когда США введут санкции
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что антироссийские санкции в Вашингтоне будут подготовлены, но вопрос о сроках их применения остается открытым. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:51
2022-02-09T19:51
2022-02-09T19:51
россия
в мире
анатолий антонов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции
сша
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что антироссийские санкции в Вашингтоне будут подготовлены, но вопрос о сроках их применения остается открытым."Сегодня трудно сказать, к чему придут демократы и республиканцы. Ощущение таково, что санкции будут разработаны... Весь вопрос только в том, когда они будут введены", - сказал он журналистам.Антонов заявил, что видит наличие межпартийного консенсуса в отношении России, и споры идут только о том, как ее больнее ударить."Идет соревнование между сенаторами, конгрессменами о том, кто готов побольнее ударить Россию, предложить какие-то санкции, которые нанесли бы серьезный ущерб экономическому и политическому имиджу нашей страны", - сказал он.
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россия, в мире, анатолий антонов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, сша
Посол России заявил, что пока неизвестно, когда США введут санкции
Посол России в США Антонов: пока неизвестно, когда Вашингтон введет санкции против Москвы