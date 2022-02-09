https://ria.ru/20220209/sanktsii-1771868937.html

СМИ рассказали о страхе в ЕС из-за возможных санкций против России

СМИ рассказали о страхе в ЕС из-за возможных санкций против России - РИА Новости, 09.02.2022

СМИ рассказали о страхе в ЕС из-за возможных санкций против России

В Европейском союзе опасаются, что менее подготовлены к последствиям возможных санкций против России, чем Москва, сообщает британская газета Financial Times. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:45

2022-02-09T13:45

2022-02-09T13:45

дмитрий песков

владимир путин

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россия

сша

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ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. В Европейском союзе опасаются, что менее подготовлены к последствиям возможных санкций против России, чем Москва, сообщает британская газета Financial Times.Ранее Евросоюз заявил, что может ввести серьезные дополнительные экономические санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины."Политики опасаются, что ЕС менее подготовлен, чем Москва, где стратегия президента Владимира Путина “Россия-крепость” направлена на то, чтобы помочь стране выдержать любые более глубокие санкции",- пишет газета.По данным издания, Россия является крупнейшим поставщиком энергии в ЕС. Около 40% импорта природного газа в ЕС и почти треть импорта сырой нефти приходится на Россию.Газета приводит слова главного экономиста Capital Economics по Европе Эндрю Кеннингема, который отметил, что в случае конфликта цены на газ "могут легко подняться" до пика декабря 2021 в 180 евро за мегаватт-час, а нормирование электроэнергии "может подтолкнуть экономику к рецессии". Также он добавил, что "у Европы нет замены российскому газу".”Российское газовое оружие" слишком мощно, чтобы его когда-либо можно было использовать или, если уж на то пошло, даже упоминать напрямую в переговорах по тому или иному разногласию между странами", - цитирует газета старшего аналитика по нефти и газу компании BCS Global Markets Рональда Смита.Отмечается, что европейские нефтяные группы, такие как BP, Total и Shell, могут столкнуться с тем, что их совместным предприятиям в России будет нанесен значительный ущерб, если будут введены новые санкции.Согласно данным издания, Россия поставляет около 40% мирового палладия, который используется в автомобилях для сокращения вредных выбросов, и около 30% титана, который имеет решающее значение для аэрокосмической промышленности. Так, европейская компания Airbus получает около половины своего титана из России.Также отмечается, что отключение России от международных платежных систем или ограничение ее доступа к долларам США, "ударит по контрагентам в Европе".Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220209/sanktsii-1771862364.html

https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771617664.html

https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771581852.html

киев

россия

сша

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дмитрий песков, владимир путин, киев, россия, сша, bp plc., shell, total , в мире, евросоюз