СМИ рассказали о страхе в ЕС из-за возможных санкций против России
FT: в ЕС опасаются, что меньше готовы к последствиям санкций против России, чем Москва
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. В Европейском союзе опасаются, что менее подготовлены к последствиям возможных санкций против России, чем Москва, сообщает британская газета Financial Times.
"Политики опасаются, что ЕС менее подготовлен, чем Москва, где стратегия президента Владимира Путина “Россия-крепость” направлена на то, чтобы помочь стране выдержать любые более глубокие санкции",- пишет газета.
По данным издания, Россия является крупнейшим поставщиком энергии в ЕС. Около 40% импорта природного газа в ЕС и почти треть импорта сырой нефти приходится на Россию.
Газета приводит слова главного экономиста Capital Economics по Европе Эндрю Кеннингема, который отметил, что в случае конфликта цены на газ "могут легко подняться" до пика декабря 2021 в 180 евро за мегаватт-час, а нормирование электроэнергии "может подтолкнуть экономику к рецессии". Также он добавил, что "у Европы нет замены российскому газу".
”Российское газовое оружие" слишком мощно, чтобы его когда-либо можно было использовать или, если уж на то пошло, даже упоминать напрямую в переговорах по тому или иному разногласию между странами", - цитирует газета старшего аналитика по нефти и газу компании BCS Global Markets Рональда Смита.
Согласно данным издания, Россия поставляет около 40% мирового палладия, который используется в автомобилях для сокращения вредных выбросов, и около 30% титана, который имеет решающее значение для аэрокосмической промышленности. Так, европейская компания Airbus получает около половины своего титана из России.
Также отмечается, что отключение России от международных платежных систем или ограничение ее доступа к долларам США, "ударит по контрагентам в Европе".
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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