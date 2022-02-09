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В Кремле заявили об отсутствии у Запада единой позиции по новым санкциям
В Кремле заявили об отсутствии у Запада единой позиции по новым санкциям - РИА Новости, 09.02.2022
В Кремле заявили об отсутствии у Запада единой позиции по новым санкциям
Западные страны не определились по поводу введения новых санкций в отношении России: одни столицы поддерживают, другие - нет, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:49
2022-02-09T12:49
2022-02-09T12:59
санкции в отношении россии
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Западные страны не определились по поводу введения новых санкций в отношении России: одни столицы поддерживают, другие - нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Весьма противоречивые заявления приходят со стороны Запада, западных стран. И в каких-то столицах говорится о необходимости принятия санкций в отношении нашей страны немедленно, непонятно в связи с чем. Другие столицы говорят, что никакого принятия санкций без вот той самой чрезмерной агрессии России быть не должно - тогда санкции потеряют свой сдерживающий эффект. В общем, в данном случае скорее коллективный Запад сам не определился, но то, что элементы непредсказуемости здесь на лицо, это факт", - сказал Песков.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, дмитрий песков
12:49 09.02.2022 (обновлено: 12:59 09.02.2022)
В Кремле заявили об отсутствии у Запада единой позиции по новым санкциям
Пресс-секретарь Путина Песков: одни западные столицы поддерживают санкции, другие — нет