https://ria.ru/20220209/sanktsii-1771854367.html

В Кремле заявили об отсутствии у Запада единой позиции по новым санкциям

В Кремле заявили об отсутствии у Запада единой позиции по новым санкциям - РИА Новости, 09.02.2022

В Кремле заявили об отсутствии у Запада единой позиции по новым санкциям

Западные страны не определились по поводу введения новых санкций в отношении России: одни столицы поддерживают, другие - нет, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:49

2022-02-09T12:49

2022-02-09T12:59

санкции в отношении россии

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Западные страны не определились по поводу введения новых санкций в отношении России: одни столицы поддерживают, другие - нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Весьма противоречивые заявления приходят со стороны Запада, западных стран. И в каких-то столицах говорится о необходимости принятия санкций в отношении нашей страны немедленно, непонятно в связи с чем. Другие столицы говорят, что никакого принятия санкций без вот той самой чрезмерной агрессии России быть не должно - тогда санкции потеряют свой сдерживающий эффект. В общем, в данном случае скорее коллективный Запад сам не определился, но то, что элементы непредсказуемости здесь на лицо, это факт", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220208/pankin-1771587919.html

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санкции в отношении россии, в мире, россия, дмитрий песков