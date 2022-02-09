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Наука
https://ria.ru/20220209/samsung-1771891253.html
В Samsung представили смартфоны Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra
В Samsung представили смартфоны Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra - РИА Новости, 09.02.2022
В Samsung представили смартфоны Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra
Компания Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S. В него вошли три модели — Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T18:00
2022-02-09T18:00
наука
технологии
samsung
android
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Компания Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S. В него вошли три модели — Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.Дизайн Galaxy S22 и S22+ остался прежним, но небольшие изменения есть. Так, уменьшились дисплеи на десятую дюйма — 6,1 и 6,6 дюйма соответственно. Трубки стали компактнее, а их масса немного уменьшалась. Интересно, что в базовом S22 производитель отказался от пластиковой задней крышки, которая вызвала шквал критики в прошлом году — теперь это такое же закаленное стекло Gorilla Glass Victus+, как и на передней панели.Флагманская Ultra сильно изменилась внешне — в ней отказались от выступающего камерного модуля, теперь датчики изображения расположены вровень с корпусом. Смартфон остался самым большим и массивным в линейке, масса в 228 грамм обрадует не всех. Важное нововведение, перекочевавшее из забытой линейки Note — в корпусе есть паз под активный стилус S Pen. Каждый S22 получил влагозащиту IP68.Все смартфоны оснащены сверхъяркими экранами Dynamic AMOLED 2X, работающими способными регулировать герцовку матрицы в диапазоне до 120 Гц. Самое большое разрешение у Samsung Galaxy S22 Ultra — 3088 x 1440 пикселей.Устройства, поставляемые на российский рынок, получат процессор Exynos 2200. Собственная разработка Samsung выполнена по 4-нанометровому техпроцессу. В компании обещают небывалую производительность, усиленные возможности ИИ, а также усовершенствованную систему охлаждения, которая не даст смартфону перегреваться и сбрасывать рабочие частоты. Galaxy S22 и S22+ получат безальтернативные 8 ГБ ОЗУ (с возможностью расширения из накопителя) и постоянную память 128/256 ГБ. Для Ultra предусмотрены версии 8/128, 12/256 и 12/512 ГБ. Поддержки бенда n79 для 5G, который используют российские операторы сотовой связи, в смартфонах нет.Galaxy S22 и S22+ используют одинаковый набор камер, который изменился по сравнению с прошлым поколением. Основная камера теперь с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией. Вместе с ней работают "ширик" на 12 Мп и 10-мегапиксельный телефото-сенсор, способный давать трехкратное оптическое приближение.Максимальные возможности по съемке фото и видео достались Samsung Galaxy S22 Ultra — у смартфона в основном модуле пять датчиков, хотя по "железу" изменений немного. Основной на 108 Мп с опстабом и лазерным автофокусом остался без изменений, как и 12-Мп сверширокоугольный сенсор с автофокусом. Телефон располагает сразу двумя датчиками телефото — по 10 Мп каждый с трех- и десятикратным зумом. Новым в наборе камер стал времяпролетный датчик, необходимый для более точной фокусировки. Эксклюзивной для всех смартфонов станет функция улучшения уже готовых фото — в "Галерее" эта функция позволит увеличивать качество любого снимка, даже того, который сделан на камеру иного устройства.Остались в S22 привычные для флагманов Samsung функции вроде ультразвукового сканера отпечатка пальцев или режима DeX для связи с компьютером. Смартфоны работают на Android 12 с оболочкой OneUI 4. Уменьшение емкости аккумуляторов в Galaxy S22 и S22+ (3700 и 4500 мАч) обещано компенсировать улучшенной энергоэффективностью. Для Ultra оставили батарейку в 5000 мАч.Предзаказ на Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra откроется сегодня, в продажу они поступят лишь 11 марта. Известна и стоимость — базовые версии смартфонов обойдутся в 79 990, 84 990 и 114 990 рублей соответственно
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РИА Новости
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4.7
96
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технологии, samsung, android
18:00 09.02.2022
 

В Samsung представили смартфоны Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra

© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Компания Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S. В него вошли три модели — Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.
Дизайн Galaxy S22 и S22+ остался прежним, но небольшие изменения есть. Так, уменьшились дисплеи на десятую дюйма — 6,1 и 6,6 дюйма соответственно. Трубки стали компактнее, а их масса немного уменьшалась. Интересно, что в базовом S22 производитель отказался от пластиковой задней крышки, которая вызвала шквал критики в прошлом году — теперь это такое же закаленное стекло Gorilla Glass Victus+, как и на передней панели.
Флагманская Ultra сильно изменилась внешне — в ней отказались от выступающего камерного модуля, теперь датчики изображения расположены вровень с корпусом. Смартфон остался самым большим и массивным в линейке, масса в 228 грамм обрадует не всех. Важное нововведение, перекочевавшее из забытой линейки Note — в корпусе есть паз под активный стилус S Pen. Каждый S22 получил влагозащиту IP68.
Все смартфоны оснащены сверхъяркими экранами Dynamic AMOLED 2X, работающими способными регулировать герцовку матрицы в диапазоне до 120 Гц. Самое большое разрешение у Samsung Galaxy S22 Ultra — 3088 x 1440 пикселей.
Устройства, поставляемые на российский рынок, получат процессор Exynos 2200. Собственная разработка Samsung выполнена по 4-нанометровому техпроцессу. В компании обещают небывалую производительность, усиленные возможности ИИ, а также усовершенствованную систему охлаждения, которая не даст смартфону перегреваться и сбрасывать рабочие частоты. Galaxy S22 и S22+ получат безальтернативные 8 ГБ ОЗУ (с возможностью расширения из накопителя) и постоянную память 128/256 ГБ. Для Ultra предусмотрены версии 8/128, 12/256 и 12/512 ГБ. Поддержки бенда n79 для 5G, который используют российские операторы сотовой связи, в смартфонах нет.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Все смартфоны получили экран Dynamic AMOLED 2X

Samsung Galaxy S22
1 из 5

Все смартфоны получили экран Dynamic AMOLED 2X

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Samsung Galaxy S22 внешне похож на предшественника

Samsung Galaxy S22
2 из 5

Samsung Galaxy S22 внешне похож на предшественника

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

А вот Samsung Galaxy S22 Ultra с новым дизайном

Samsung Galaxy S22
3 из 5

А вот Samsung Galaxy S22 Ultra с новым дизайном

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Смартфоны из коробки работают на Android 12

Samsung Galaxy S22
4 из 5

Смартфоны из коробки работают на Android 12

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Ultra получила активный стилус S Pen и паз для него в корпусе

Samsung Galaxy S22
5 из 5

Ultra получила активный стилус S Pen и паз для него в корпусе

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 5

Все смартфоны получили экран Dynamic AMOLED 2X

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 5

Samsung Galaxy S22 внешне похож на предшественника

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 5

А вот Samsung Galaxy S22 Ultra с новым дизайном

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 5

Смартфоны из коробки работают на Android 12

© РИА Новости / Кирилл Каримов
5 из 5

Ultra получила активный стилус S Pen и паз для него в корпусе

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Galaxy S22 и S22+ используют одинаковый набор камер, который изменился по сравнению с прошлым поколением. Основная камера теперь с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией. Вместе с ней работают "ширик" на 12 Мп и 10-мегапиксельный телефото-сенсор, способный давать трехкратное оптическое приближение.
Максимальные возможности по съемке фото и видео достались Samsung Galaxy S22 Ultra — у смартфона в основном модуле пять датчиков, хотя по "железу" изменений немного. Основной на 108 Мп с опстабом и лазерным автофокусом остался без изменений, как и 12-Мп сверширокоугольный сенсор с автофокусом. Телефон располагает сразу двумя датчиками телефото — по 10 Мп каждый с трех- и десятикратным зумом. Новым в наборе камер стал времяпролетный датчик, необходимый для более точной фокусировки. Эксклюзивной для всех смартфонов станет функция улучшения уже готовых фото — в "Галерее" эта функция позволит увеличивать качество любого снимка, даже того, который сделан на камеру иного устройства.
Остались в S22 привычные для флагманов Samsung функции вроде ультразвукового сканера отпечатка пальцев или режима DeX для связи с компьютером. Смартфоны работают на Android 12 с оболочкой OneUI 4. Уменьшение емкости аккумуляторов в Galaxy S22 и S22+ (3700 и 4500 мАч) обещано компенсировать улучшенной энергоэффективностью. Для Ultra оставили батарейку в 5000 мАч.
Предзаказ на Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra откроется сегодня, в продажу они поступят лишь 11 марта. Известна и стоимость — базовые версии смартфонов обойдутся в 79 990, 84 990 и 114 990 рублей соответственно
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