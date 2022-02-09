Слуцкий назвал заявление Кулебы по Донбассу маскировкой саботажа "Минска"
Слуцкий назвал заявление Кулебы по Донбассу маскировкой саботажа Минских соглашений
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал очередной маскировкой саботажа минских соглашений заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не будет выполнять договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе на условиях России.
"Да и не надо. Выполните то, что там написано и подписано Украиной. И тогда внутриукраинский конфликт в Донбассе завершится мирным путем и очень быстро", - написал политик в Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что "выдумывание некой "московской версии" соглашений - это очередная дешевая маскировка саботажа Минска-2".
"Ничто иное, как неловкая попытка выкрутиться после встречи Макрона и Зеленского, где украинскому президенту пришлось "демонстрировать желание" выполнять эти самые соглашения", - констатировал он.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.