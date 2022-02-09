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Слуцкий назвал заявление Кулебы по Донбассу маскировкой саботажа "Минска"
Слуцкий назвал заявление Кулебы по Донбассу маскировкой саботажа "Минска" - РИА Новости, 09.02.2022
Слуцкий назвал заявление Кулебы по Донбассу маскировкой саботажа "Минска"
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал очередной маскировкой саботажа минских соглашений заявление министра иностранных дел Украины РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T22:40
2022-02-09T22:40
в мире
сергей лавров
джо байден
уильям бернс
сша
киев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал очередной маскировкой саботажа минских соглашений заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не будет выполнять договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе на условиях России.Ранее Кулеба заявил, что Киев не отказывается выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, но не будет их выполнять на условиях РФ."Да и не надо. Выполните то, что там написано и подписано Украиной. И тогда внутриукраинский конфликт в Донбассе завершится мирным путем и очень быстро", - написал политик в Telegram-канале.Парламентарий добавил, что "выдумывание некой "московской версии" соглашений - это очередная дешевая маскировка саботажа Минска-2"."Ничто иное, как неловкая попытка выкрутиться после встречи Макрона и Зеленского, где украинскому президенту пришлось "демонстрировать желание" выполнять эти самые соглашения", - констатировал он.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
https://ria.ru/20220209/soglasheniya-1771950179.html
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в мире, сергей лавров, джо байден, уильям бернс, сша, киев, telegram (приложение), россия, ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, леонид слуцкий (политик)
22:40 09.02.2022
 
Слуцкий назвал заявление Кулебы по Донбассу маскировкой саботажа "Минска"

Слуцкий назвал заявление Кулебы по Донбассу маскировкой саботажа Минских соглашений

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал очередной маскировкой саботажа минских соглашений заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не будет выполнять договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе на условиях России.
Ранее Кулеба заявил, что Киев не отказывается выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, но не будет их выполнять на условиях РФ.
"Да и не надо. Выполните то, что там написано и подписано Украиной. И тогда внутриукраинский конфликт в Донбассе завершится мирным путем и очень быстро", - написал политик в Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что "выдумывание некой "московской версии" соглашений - это очередная дешевая маскировка саботажа Минска-2".
"Ничто иное, как неловкая попытка выкрутиться после встречи Макрона и Зеленского, где украинскому президенту пришлось "демонстрировать желание" выполнять эти самые соглашения", - констатировал он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 19:29
Киев не выполнит Минские соглашения на условиях Москвы, заявил Кулеба
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
Украинский военнослужащий в Авдеевке, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 20:19
Киев отказывается от прямого диалога с Донбассом, заявил Грызлов
 
В миреСергей ЛавровДжо БайденУильям БернсСШАКиевTelegram (приложение)РоссияСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий КулебаЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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