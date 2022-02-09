https://ria.ru/20220209/saakashvili-1771896664.html

Саакашвили заявил, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне

Саакашвили заявил, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне - РИА Новости, 09.02.2022

Саакашвили заявил, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в ходе выступления в тбилисском суде, что в годы правления страной тайно встречался в Лондоне с белорусским... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:34

2022-02-09T15:34

2022-02-09T17:29

в мире

грузия

михаил саакашвили

белоруссия

александр лукашенко

лондон

южная осетия

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/88/1555548863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4be086e8768fe41fc2cb23d4fd9ca6a.jpg

ТБИЛИСИ, 9 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в ходе выступления в тбилисском суде, что в годы правления страной тайно встречался в Лондоне с белорусским лидером Александром Лукашенко, чтобы тот не признавал независимость Абхазии и Южной Осетии.Ранее Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. В грузинском МИД заявили, что вопрос признания Абхазии и Южной Осетии в повестке дня двусторонних отношений Грузии и Белоруссии не стоит."Я был три-четыре раза в Лондоне, эти бумаги (о поездке. — Прим. ред.), которые распространили, должны были быть тайными. <...> Однако раз позавчера Лукашенко уже сказал, что признает независимость территорий, если ему об этом скажет Путин, то это и есть результат бездействия грузинских властей. Я и правда был четыре раза в Лондоне и провел четыре тайные встречи с Лукашенко. Говорю об этом впервые, это была тайная дипломатия. То, что территории до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч", — утверждает Саакашвили.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года — во время президентства Саакашвили — обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20220208/lukashenko-1771664087.html

https://ria.ru/20211224/saakashvili-1765264475.html

грузия

белоруссия

лондон

южная осетия

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, белоруссия, александр лукашенко, лондон, южная осетия, абхазия