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https://ria.ru/20220209/saakashvili-1771896664.html
Саакашвили заявил, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне
Саакашвили заявил, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне - РИА Новости, 09.02.2022
Саакашвили заявил, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в ходе выступления в тбилисском суде, что в годы правления страной тайно встречался в Лондоне с белорусским... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:34
2022-02-09T17:29
в мире
грузия
михаил саакашвили
белоруссия
александр лукашенко
лондон
южная осетия
абхазия
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ТБИЛИСИ, 9 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в ходе выступления в тбилисском суде, что в годы правления страной тайно встречался в Лондоне с белорусским лидером Александром Лукашенко, чтобы тот не признавал независимость Абхазии и Южной Осетии.Ранее Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. В грузинском МИД заявили, что вопрос признания Абхазии и Южной Осетии в повестке дня двусторонних отношений Грузии и Белоруссии не стоит."Я был три-четыре раза в Лондоне, эти бумаги (о поездке. — Прим. ред.), которые распространили, должны были быть тайными. &lt;...&gt; Однако раз позавчера Лукашенко уже сказал, что признает независимость территорий, если ему об этом скажет Путин, то это и есть результат бездействия грузинских властей. Я и правда был четыре раза в Лондоне и провел четыре тайные встречи с Лукашенко. Говорю об этом впервые, это была тайная дипломатия. То, что территории до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч", — утверждает Саакашвили.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года — во время президентства Саакашвили — обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20220208/lukashenko-1771664087.html
https://ria.ru/20211224/saakashvili-1765264475.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, белоруссия, александр лукашенко, лондон, южная осетия, абхазия
15:34 09.02.2022 (обновлено: 17:29 09.02.2022)
 
Саакашвили заявил, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в ходе выступления в тбилисском суде, что в годы правления страной тайно встречался в Лондоне с белорусским лидером Александром Лукашенко, чтобы тот не признавал независимость Абхазии и Южной Осетии.
Ранее Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. В грузинском МИД заявили, что вопрос признания Абхазии и Южной Осетии в повестке дня двусторонних отношений Грузии и Белоруссии не стоит.
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"Я был три-четыре раза в Лондоне, эти бумаги (о поездке. — Прим. ред.), которые распространили, должны были быть тайными. <...> Однако раз позавчера Лукашенко уже сказал, что признает независимость территорий, если ему об этом скажет Путин, то это и есть результат бездействия грузинских властей. Я и правда был четыре раза в Лондоне и провел четыре тайные встречи с Лукашенко. Говорю об этом впервые, это была тайная дипломатия. То, что территории до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч", — утверждает Саакашвили.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года — во время президентства Саакашвили — обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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