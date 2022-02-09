https://ria.ru/20220209/saakashvili-1771840568.html

Саакашвили спел на суде в Тбилиси гимн Украины

Саакашвили спел на суде в Тбилиси гимн Украины - РИА Новости, 09.02.2022

Саакашвили спел на суде в Тбилиси гимн Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на очередном заседании суда в Тбилиси в завершение своего выступления спел гимн Украины, кадры процесса транслировали... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:56

2022-02-09T11:56

2022-02-09T13:49

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 9 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на очередном заседании суда в Тбилиси в завершение своего выступления спел гимн Украины, кадры процесса транслировали грузинские телекомпании. Бывший глава государства уже во второй раз появился в суде в футболке в цветах флага Украины.Дело о растрате госсредств известно в Грузии как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что Саакашвили на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы.Судебное заседание проходит шумно. Во время выступления экс-президент представил фотографии домов, которые, по его словам, принадлежат представителям действующей власти и работникам прокуратуры. По словам Саакашвили, это доказывает, что, в отличие от него, деньги из госбюджета ворует нынешняя власть. Комментируя одну из фотографий, он сообщил, что это дом прокурора по делу Джарджи Циклаури. Это вызвало словесную перепалку между сторонами. Прокурор обвинил Саакашвили в распространении лжи и призвал судью принять соответствующие меры.Свою речь Саакашвили завершил под гимн Украины, который прозвучал в зале суда. Саакашвили спел гимн, держа в руках национальный флаг этой страны.Бывшего президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Ранее политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.У него также есть украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

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https://ria.ru/20220120/poroshenko-1768731346.html

https://ria.ru/20211224/saakashvili-1765264475.html

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