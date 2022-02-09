https://ria.ru/20220209/rubl-1771788199.html
Когда у рубля есть все шансы укрепиться
Аналитик назвал событие, после которого рубль начнет укрепляться - РИА Новости, 09.02.2022
Когда у рубля есть все шансы укрепиться
Динамику рубля сейчас во многом определяет геополитический фактор. Если напряженность вокруг Украины ослабнет к весне, ситуация для рубля изменится, пояснил... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T01:16
2022-02-09T01:16
2022-02-09T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585875926_82:492:2848:2048_1920x0_80_0_0_ebbb5dd6498efb686e143321abb1d86c.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Динамику рубля сейчас во многом определяет геополитический фактор. Если напряженность вокруг Украины ослабнет к весне, ситуация для рубля изменится, пояснил агентству "Прайм" директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артём Лютик.Эксперт предполагает, что "к весне, вероятно, премия за геополитические риски из курса рубля уйдет". И это даст возможность рублю до 70–71 рублей за доллар, то есть к уровням осени 2021 года. А если нефтяные котировки взлетят до 100 долларов за баррель, курс рубля, поднимется еще выше.При этом, указывает Лютик, не стоит забывать о повышении учетных ставок ведущими мировыми центробанками, а также возобновлении покупки валюты в резервы в рамках бюджетного правила. А покупка валюты тем масштабнее, чем выше цены на нефть, напоминает собеседник агентства.
https://ria.ru/20220208/dollar-1771683255.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585875926_647:563:2627:2048_1920x0_80_0_0_40a583ddd0aab0fff85d7991ba2cc9f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, россия
Аналитик назвал событие, после которого рубль начнет укрепляться
Аналитик Лютик предсказал укрепление рубля весной со спадом геополитической напряженности
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости.
Динамику рубля сейчас во многом определяет геополитический фактор. Если напряженность вокруг Украины ослабнет к весне, ситуация для рубля изменится, пояснил
агентству "Прайм" директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артём Лютик.
"В период распутицы провоцирование конфликта украинской стороной наступлением на Донбассе менее вероятно, так что раньше начала лета новой вспышки напряженности вряд ли стоит ждать", — считает он.
Эксперт предполагает, что "к весне, вероятно, премия за геополитические риски из курса рубля уйдет". И это даст возможность рублю до 70–71 рублей за доллар, то есть к уровням осени 2021 года. А если нефтяные котировки взлетят до 100 долларов за баррель, курс рубля, поднимется еще выше.
При этом, указывает Лютик, не стоит забывать о повышении учетных ставок ведущими мировыми центробанками, а также возобновлении покупки валюты в резервы в рамках бюджетного правила. А покупка валюты тем масштабнее, чем выше цены на нефть, напоминает собеседник агентства.