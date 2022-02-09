https://ria.ru/20220209/rubl-1771788199.html

Когда у рубля есть все шансы укрепиться

Аналитик назвал событие, после которого рубль начнет укрепляться - РИА Новости, 09.02.2022

Когда у рубля есть все шансы укрепиться

Динамику рубля сейчас во многом определяет геополитический фактор. Если напряженность вокруг Украины ослабнет к весне, ситуация для рубля изменится, пояснил... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T01:16

2022-02-09T01:16

2022-02-09T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

россия

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Динамику рубля сейчас во многом определяет геополитический фактор. Если напряженность вокруг Украины ослабнет к весне, ситуация для рубля изменится, пояснил агентству "Прайм" директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артём Лютик.Эксперт предполагает, что "к весне, вероятно, премия за геополитические риски из курса рубля уйдет". И это даст возможность рублю до 70–71 рублей за доллар, то есть к уровням осени 2021 года. А если нефтяные котировки взлетят до 100 долларов за баррель, курс рубля, поднимется еще выше.При этом, указывает Лютик, не стоит забывать о повышении учетных ставок ведущими мировыми центробанками, а также возобновлении покупки валюты в резервы в рамках бюджетного правила. А покупка валюты тем масштабнее, чем выше цены на нефть, напоминает собеседник агентства.

https://ria.ru/20220208/dollar-1771683255.html

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экономика, рубль, россия