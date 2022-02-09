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Нефть на максимуме: вырастет ли следом и рубль

Нефть на максимуме: вырастет ли следом и рубль - РИА Новости, 09.02.2022

Нефть на максимуме: вырастет ли следом и рубль

Мировые котировки черного золота повышаются. Сказывается ограниченное предложение, а прежде всего — геополитическая напряженность. Однако рубль укрепляется... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T08:00

2022-02-09T08:00

2022-02-09T07:59

экономика

цены на нефть

восточная европа

мэа

рубль

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Мировые котировки черного золота повышаются. Сказывается ограниченное предложение, а прежде всего — геополитическая напряженность. Однако рубль укрепляется незначительно. О нефтяных перспективах национальной валюты — в материале РИА Новости.Пошла в ростВ минувшую пятницу европейская марка Brent подорожала до 93 долларов за баррель — семилетний максимум. В начале недели произошла коррекция, но незначительная.Мировая экономика постепенно восстанавливается. Производство и потребление увеличиваются. К тому же нефтепродукты стали использовать чаще из-за дефицита угля и природного газа.При этом на рынке сырья недостаточно. Второго февраля министры стран ОПЕК+ отказались ускорять подъем квот. Сохранили прежний темп: каждый месяц — плюс 400 тысяч баррелей в сутки. Добычу понемногу наращивают с августа. Действующие жесткие ограничения нивелируют сокращение производства из-за пандемии.Похолодание в США тоже подстегнуло цены. На Восточное побережье обрушилась снежная буря — самая сильная за четыре года. А в Техасе из-за шторма частично приостановили нефтедобычу. Обычно штат качает почти пять миллионов баррелей в сутки.Но особенно влияют геополитические риски. Все опасаются вооруженного конфликта России и Украины. "К тому же не стоит забывать про санкции. Нефти по-прежнему не хватает. Проблема сохранится в ближайшие месяцы", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Российская Urals достигла 95 долларов — впервые с сентября 2014-го. "В США ее активно потребляют взамен венесуэльской, которая под эмбарго. Поставки растут", — отмечает основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров."Рынок ориентируется на новости из Восточной Европы. Пока стороны не договорятся, цены продолжат неконтролируемый подъем", — предупреждает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.Есть и другие факторы. Дело в том, что в ОПЕК+ не все выбирают установленные лимиты. "Технологически и экономически сложно оперативно повысить добычу на ранее законсервированных в коронакризис месторождениях", — поясняет Марк Гойхман.Геополитические качелиИзменить ситуацию может ужесточение финансово-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и других ведущих центральных банков. Ограничение денежной массы и увеличение процентных ставок снижают спрос.Но этого все же недостаточно. Поэтому, скорее всего, в 2022-м Brent доберется до ста долларов, а то и выше, предсказывает Гойхман.У Федора Сидорова другое мнение. "Подорожание энергоносителей уже ускорило инфляцию, страдает потребитель. Предпринимаемые центробанками меры надолго оставят цены в диапазоне 75-90 долларов", — полагает он.Аналитики JPMorgan рассматривают и сценарий, при котором Brent поднимется до 120. На этой неделе нефтяные инвесторы ждут публикации краткосрочного прогноза Министерства энергетики США, ежемесячных докладов ОПЕК и МЭА, а также еженедельных данных о запасах и добыче в Америке.Россия в выгодном положении. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Динамика позитивна для национальной валюты и фондовых индексов. Выручка и прибыль экспортеров увеличатся, а значит, вырастут и поступления в казну.Однако бюджетное правило нивелирует воздействие на курс рубля. На нефтегазовые доходы от цен выше значения, заложенного в бюджете, покупают валюту. Эти средства размещают в Фонде национального благосостояния, который в кризис играет роль финансовой подушки.Например, Минфин с 7 февраля по 4 марта выделит на иностранные деньги и золото 634,7 миллиарда рублей — чуть меньше, чем в январе. При этом общий февральский показатель будет рекордным за всю историю таких операций.Ожидается, что дополнительные нефтегазовые доходы в этом месяце составят 709,6 миллиарда рублей. К слову, торговля черным золотом и голубым топливом обеспечивает порядка 40 процентов поступлений в федеральную казну.Экспорт нефти в прошлом году в стоимостном выражении увеличился почти на 52 процента — до 110,12 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы. Хотя в тоннах получилось на четыре процента меньше — около 230 миллионов, из-за квот ОПЕК+.Но на валютном рынке тоже отражается сложная геополитическая ситуация. Нерезиденты продают российские акции и облигации, конвертируют рубли в валюту.Некоторые специалисты прогнозируют дальнейшую девальвацию. Вплоть до 80, а то и до 90 рублей за доллар. Другие убеждены, что российская валюта — одна из наиболее недооцененных в мире. Доллар при таких ценах на нефть мог бы стоить 65-70 рублей.Еще один тревожный момент: к концу марта финансисты ждут решения ФРС США — повысит ли регулятор ставку. Его примеру могут последовать и другие центральные банки. Тогда деньги нерезидентов быстро перекочуют с развивающихся рынков на развитые — и национальные валюты ослабеют.

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, восточная европа, мэа, рубль