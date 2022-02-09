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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220209/rt-1771803795.html
RT DE Productions потребовала отменить решение о запрете вещания в Германии
RT DE Productions потребовала отменить решение о запрете вещания в Германии - РИА Новости, 09.02.2022
RT DE Productions потребовала отменить решение о запрете вещания в Германии
RT DE Productions оспорила запрет на работу RT DE в ФРГ, сообщается в Telegram-канале RT. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:22
2022-02-09T09:42
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. RT DE Productions оспорила запрет на работу RT DE в ФРГ, сообщается в Telegram-канале RT."RT DE Productions GmbH обратилась в Административный суд Берлина с требованием отменить неправомерное решение немецкого регулятора MABB, который запретил вещание канала RT DE в Германии", — сказано в публикации.Представители MABB утверждают, что RT DE Productions отвечает за вещание телеканала RT DE, в действительности же оно осуществляется АНО "ТВ-Новости" из Москвы, поэтому все эти "домыслы не имеют отношения к действительности", добавляется в посте.Подчеркивается, что RT DE Productions предоставляет услуги АНО "ТВ-Новости" только в качестве производителя контента."Мы рассчитываем, что Административный суд Берлина отменит неправомерное решение MABB", — говорится в сообщении.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила транслировать материалы RT DE в Германии, заявив, что у организаторов нет необходимого разрешения. При этом RT DE получило лицензию в Сербии — по европейской конвенции о трансграничном телевещании это дает право работать в большинстве стран ЕС, включая Германию.В МИД заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении немецких СМИ и интернет-посредников. Пятого февраля Москва объявила о прекращении работы в стране Deutsche Welle.
https://ria.ru/20220205/dvulichie-1771197113.html
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rt deutsch, медиа - общество, в мире, россия, германия
08:22 09.02.2022 (обновлено: 09:42 09.02.2022)
 
RT DE Productions потребовала отменить решение о запрете вещания в Германии

RT DE Productions потребовала отменить решение о запрете вещания канала в Германии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE на немецком начинает вещание
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. RT DE Productions оспорила запрет на работу RT DE в ФРГ, сообщается в Telegram-канале RT.
"RT DE Productions GmbH обратилась в Административный суд Берлина с требованием отменить неправомерное решение немецкого регулятора MABB, который запретил вещание канала RT DE в Германии", — сказано в публикации.
Представители MABB утверждают, что RT DE Productions отвечает за вещание телеканала RT DE, в действительности же оно осуществляется АНО "ТВ-Новости" из Москвы, поэтому все эти "домыслы не имеют отношения к действительности", добавляется в посте.
Подчеркивается, что RT DE Productions предоставляет услуги АНО "ТВ-Новости" только в качестве производителя контента.
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"Мы рассчитываем, что Административный суд Берлина отменит неправомерное решение MABB", — говорится в сообщении.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила транслировать материалы RT DE в Германии, заявив, что у организаторов нет необходимого разрешения.
При этом RT DE получило лицензию в Сербии — по европейской конвенции о трансграничном телевещании это дает право работать в большинстве стран ЕС, включая Германию.
В МИД заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении немецких СМИ и интернет-посредников. Пятого февраля Москва объявила о прекращении работы в стране Deutsche Welle.
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