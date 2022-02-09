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Председатель ОБСЕ прибудет в Москву в понедельник
Председатель ОБСЕ прибудет в Москву в понедельник - РИА Новости, 09.02.2022
Председатель ОБСЕ прибудет в Москву в понедельник
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау прибудет в Москву в понедельник, сообщил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина журналистам в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:09
2022-02-09T14:11
збигнев рау
обсе
польша
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ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау прибудет в Москву в понедельник, сообщил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина журналистам в среду в Варшаве."Визит (Рау – ред.) в Москву начнется в понедельник вечером", - сказал Ясина. Он уточнил, что основные пункты визита польского министра придутся на вторник.
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збигнев рау, обсе, польша, москва
14:09 09.02.2022 (обновлено: 14:11 09.02.2022)
 
Председатель ОБСЕ прибудет в Москву в понедельник

Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Рау прибудет в Москву в понедельник

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау прибудет в Москву в понедельник, сообщил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина журналистам в среду в Варшаве.
"Визит (Рау – ред.) в Москву начнется в понедельник вечером", - сказал Ясина. Он уточнил, что основные пункты визита польского министра придутся на вторник.
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Збигнев РауОБСЕПольшаМосква
 
 
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