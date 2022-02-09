https://ria.ru/20220209/rau-1771874487.html

Председатель ОБСЕ прибудет в Москву в понедельник

Председатель ОБСЕ прибудет в Москву в понедельник - РИА Новости, 09.02.2022

Председатель ОБСЕ прибудет в Москву в понедельник

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау прибудет в Москву в понедельник, сообщил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина журналистам в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:09

2022-02-09T14:09

2022-02-09T14:11

збигнев рау

обсе

польша

москва

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ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау прибудет в Москву в понедельник, сообщил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина журналистам в среду в Варшаве."Визит (Рау – ред.) в Москву начнется в понедельник вечером", - сказал Ясина. Он уточнил, что основные пункты визита польского министра придутся на вторник.

https://ria.ru/20220208/polsha-1771778814.html

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збигнев рау, обсе, польша, москва