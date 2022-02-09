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Религия
https://ria.ru/20220209/rastlenie-1771917453.html
В РПЦ призвали усилить ответственность за растление детей в соцсетях
В РПЦ призвали усилить ответственность за растление детей в соцсетях - РИА Новости, 09.02.2022
В РПЦ призвали усилить ответственность за растление детей в соцсетях
Необходимо усилить юридическую ответственность за растление детей, пропаганду "педофилии и других извращений" в социальных сетях, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:58
2022-02-09T16:58
религия
здоровье - общество
общество
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Необходимо усилить юридическую ответственность за растление детей, пропаганду "педофилии и других извращений" в социальных сетях, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил, что в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Теперь такое наказание будет распространяться на: педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14), случаи, когда жертвами стали два и более ребенка, ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. При этом Володин подчеркнул, что в законодательстве осталось много пробелов, поэтому работу нужно продолжить. По его мнению, педофилов необходимо наказывать максимально жестко, даже если правонарушение совершено впервые."Необходимо усилить ответственность за растление детей и пропаганду педофилии и других извращений в социальных сетях и СМИ", - сказал Лукьянов.По его словам, под воздействием неконтролируемых интернет-ресурсов дети могут стать легкой добычей для педофилов. "Дети становятся объектами растления, выкладывают видео в личных аккаунтах в открытом доступе. Ничто не мешает извращенцам, которые такие видео смотрят, начать с ними общение, обманом получить компрометирующие ребенка фотографии, шантажировать его и в итоге уговорить встретиться в реальности с самыми нехорошими последствиями. Таких случаев масса", - пояснил глава патриаршей комиссии.Также он отметил, что некоторые представители сферы культуры и искусства "зачастую обслуживают интересы людей с извращенной психикой вместо того, чтобы облагораживать общество". "Дети ходят на концерты за деньги своих родителей, а их там превращают в потребителей настоящей порнопродукции", - считает он.Говоря о вступлении в силу закона о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов, Лукьянов выразил надежду на то, что это "начало большого пути". "Можно только приветствовать усиление ответственности за подобные страшные преступления. Само ускоренное принятие этого закона свидетельствует о том, что наше общество стремится к нравственному оздоровлению", - сказал священник.Вместе с тем, он отметил, что некоторые возможности действующего законодательства "используются не в полной мере". "Эксперты патриаршей комиссии готовы участвовать в работе над совершенствованием действующего законодательства для защиты жизни и здоровья детей, их хрупкого детского мира от той взрослой грязи, которая ежедневно льется в их детские умы и души", - заключил собеседник агентства.
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здоровье - общество, общество, вячеслав володин, россия, госдума рф
16:58 09.02.2022
 

В РПЦ призвали усилить ответственность за растление детей в соцсетях

© Фото : из личного архиваПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : из личного архива
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Необходимо усилить юридическую ответственность за растление детей, пропаганду "педофилии и других извращений" в социальных сетях, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил, что в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Теперь такое наказание будет распространяться на: педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14), случаи, когда жертвами стали два и более ребенка, ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. При этом Володин подчеркнул, что в законодательстве осталось много пробелов, поэтому работу нужно продолжить. По его мнению, педофилов необходимо наказывать максимально жестко, даже если правонарушение совершено впервые.
"Необходимо усилить ответственность за растление детей и пропаганду педофилии и других извращений в социальных сетях и СМИ", - сказал Лукьянов.
По его словам, под воздействием неконтролируемых интернет-ресурсов дети могут стать легкой добычей для педофилов. "Дети становятся объектами растления, выкладывают видео в личных аккаунтах в открытом доступе. Ничто не мешает извращенцам, которые такие видео смотрят, начать с ними общение, обманом получить компрометирующие ребенка фотографии, шантажировать его и в итоге уговорить встретиться в реальности с самыми нехорошими последствиями. Таких случаев масса", - пояснил глава патриаршей комиссии.
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Также он отметил, что некоторые представители сферы культуры и искусства "зачастую обслуживают интересы людей с извращенной психикой вместо того, чтобы облагораживать общество". "Дети ходят на концерты за деньги своих родителей, а их там превращают в потребителей настоящей порнопродукции", - считает он.
Говоря о вступлении в силу закона о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов, Лукьянов выразил надежду на то, что это "начало большого пути". "Можно только приветствовать усиление ответственности за подобные страшные преступления. Само ускоренное принятие этого закона свидетельствует о том, что наше общество стремится к нравственному оздоровлению", - сказал священник.
Вместе с тем, он отметил, что некоторые возможности действующего законодательства "используются не в полной мере". "Эксперты патриаршей комиссии готовы участвовать в работе над совершенствованием действующего законодательства для защиты жизни и здоровья детей, их хрупкого детского мира от той взрослой грязи, которая ежедневно льется в их детские умы и души", - заключил собеседник агентства.
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