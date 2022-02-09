https://ria.ru/20220209/rastlenie-1771917453.html

В РПЦ призвали усилить ответственность за растление детей в соцсетях

В РПЦ призвали усилить ответственность за растление детей в соцсетях - РИА Новости, 09.02.2022

В РПЦ призвали усилить ответственность за растление детей в соцсетях

Необходимо усилить юридическую ответственность за растление детей, пропаганду "педофилии и других извращений" в социальных сетях, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:58

2022-02-09T16:58

2022-02-09T16:58

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Необходимо усилить юридическую ответственность за растление детей, пропаганду "педофилии и других извращений" в социальных сетях, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил, что в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Теперь такое наказание будет распространяться на: педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14), случаи, когда жертвами стали два и более ребенка, ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. При этом Володин подчеркнул, что в законодательстве осталось много пробелов, поэтому работу нужно продолжить. По его мнению, педофилов необходимо наказывать максимально жестко, даже если правонарушение совершено впервые."Необходимо усилить ответственность за растление детей и пропаганду педофилии и других извращений в социальных сетях и СМИ", - сказал Лукьянов.По его словам, под воздействием неконтролируемых интернет-ресурсов дети могут стать легкой добычей для педофилов. "Дети становятся объектами растления, выкладывают видео в личных аккаунтах в открытом доступе. Ничто не мешает извращенцам, которые такие видео смотрят, начать с ними общение, обманом получить компрометирующие ребенка фотографии, шантажировать его и в итоге уговорить встретиться в реальности с самыми нехорошими последствиями. Таких случаев масса", - пояснил глава патриаршей комиссии.Также он отметил, что некоторые представители сферы культуры и искусства "зачастую обслуживают интересы людей с извращенной психикой вместо того, чтобы облагораживать общество". "Дети ходят на концерты за деньги своих родителей, а их там превращают в потребителей настоящей порнопродукции", - считает он.Говоря о вступлении в силу закона о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов, Лукьянов выразил надежду на то, что это "начало большого пути". "Можно только приветствовать усиление ответственности за подобные страшные преступления. Само ускоренное принятие этого закона свидетельствует о том, что наше общество стремится к нравственному оздоровлению", - сказал священник.Вместе с тем, он отметил, что некоторые возможности действующего законодательства "используются не в полной мере". "Эксперты патриаршей комиссии готовы участвовать в работе над совершенствованием действующего законодательства для защиты жизни и здоровья детей, их хрупкого детского мира от той взрослой грязи, которая ежедневно льется в их детские умы и души", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220204/gosduma-1771121641.html

https://ria.ru/20211110/tserkovnyy-1758346539.html

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здоровье - общество, общество, вячеслав володин, россия, госдума рф