https://ria.ru/20220209/rassledovanie-1771829435.html
Ректору смоленского вуза грозит еще одно дело из-за аферы с вышками связи
Ректору смоленского вуза грозит еще одно дело из-за аферы с вышками связи - РИА Новости, 09.02.2022
Ректору смоленского вуза грозит еще одно дело из-за аферы с вышками связи
Прокуратура Смоленской области выявила, что на территории Смоленского университета спорта, ректор которого Георгий Грец был арестован по подозрению в превышении РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:17
2022-02-09T11:17
2022-02-09T11:17
происшествия
смоленская область
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БРЯНСК, 9 фев – РИА Новости. Прокуратура Смоленской области выявила, что на территории Смоленского университета спорта, ректор которого Георгий Грец был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий, установлены станции сотовой связи, но доход от их размещения не поступал на счет университета."По факту незаконного предоставления государственного имущества для размещения базовых станций сотовой связи, недополучения университетом дохода от их размещения прокуратурой района в органы предварительного расследования направлен материал проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностными полномочиями) в отношении ректора университета", - говорится в сообщении надзорного органа.Прокуратура установила, что на кровле общежития на территории Смоленского государственного университета спорта размещены три базовые станции сотовой связи, которые потребляют электроэнергию, вырабатываемую газогенераторной котельной университета.Размещение вышек осуществлялось на основании агентских договоров. В качестве агентов выступали индивидуальные предприниматели, знакомые ректора. Отмечается, что за пользование имуществом университета операторы связи заплатили агентам более 800 тысяч рублей. При этом положенные договором 50% денежных средств за размещение станций сотовой связи на территории университета и потребленную электроэнергию на расчетный счет университета не поступали.Греца в декабре арестовали по делу о хищении у вуза 1,5 миллиона рублей, которые, по версии следствия, были потрачены на закупку сантехники в его дом и другие личные нужды. Также ему вменяют часть 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями): с ведома ректора работавшая на территории вуза майнинговая ферма незаконно потребила электроэнергии на 4,2 миллиона рублей, а в помещениях общежития вуза его жена и невестка вели бизнес, считают в СК.При обысках в загородном доме Греца нашли копию шапки Мономаха, биде и унитазы, отделанные под золото, холодное оружие, валюту, чучела животных и предметы роскоши. На имущество ректора наложен арест на сумму свыше 5 миллионов рублей. Позднее прокуратура обнаружила, что арестованный ректор Смоленского госуниверситета спорта присвоил себе около 45 соток земли нацпарка "Смоленское Поозерье"
https://ria.ru/20220205/arest-1771236674.html
https://ria.ru/20211222/obysk-1764949405.html
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происшествия, смоленская область
Ректору смоленского вуза грозит еще одно дело из-за аферы с вышками связи
Ректору смоленского вуза Георгию Грецу грозит еще одно дело из-за аферы с сотовыми вышками
БРЯНСК, 9 фев – РИА Новости. Прокуратура Смоленской области выявила, что на территории Смоленского университета спорта, ректор которого Георгий Грец был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий, установлены станции сотовой связи, но доход от их размещения не поступал на счет университета.
"По факту незаконного предоставления государственного имущества для размещения базовых станций сотовой связи, недополучения университетом дохода от их размещения прокуратурой района в органы предварительного расследования направлен материал проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностными полномочиями) в отношении ректора университета", - говорится в сообщении надзорного органа.
Прокуратура установила, что на кровле общежития на территории Смоленского государственного университета спорта размещены три базовые станции сотовой связи, которые потребляют электроэнергию, вырабатываемую газогенераторной котельной университета.
Размещение вышек осуществлялось на основании агентских договоров. В качестве агентов выступали индивидуальные предприниматели, знакомые ректора. Отмечается, что за пользование имуществом университета операторы связи заплатили агентам более 800 тысяч рублей. При этом положенные договором 50% денежных средств за размещение станций сотовой связи на территории университета и потребленную электроэнергию на расчетный счет университета не поступали.
Греца в декабре арестовали по делу о хищении у вуза 1,5 миллиона рублей, которые, по версии следствия, были потрачены на закупку сантехники в его дом и другие личные нужды. Также ему вменяют часть 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями): с ведома ректора работавшая на территории вуза майнинговая ферма незаконно потребила электроэнергии на 4,2 миллиона рублей, а в помещениях общежития вуза его жена и невестка вели бизнес, считают в СК
.
При обысках в загородном доме Греца нашли копию шапки Мономаха, биде и унитазы, отделанные под золото, холодное оружие, валюту, чучела животных и предметы роскоши. На имущество ректора наложен арест на сумму свыше 5 миллионов рублей. Позднее прокуратура обнаружила, что арестованный ректор Смоленского госуниверситета спорта присвоил себе около 45 соток земли нацпарка "Смоленское Поозерье"