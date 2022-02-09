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Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в федеральный розыск
Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 09.02.2022
Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в федеральный розыск
Главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталью Корниенко объявили в федеральный розыск по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщил РИА... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:35
2022-02-09T13:03
происшествия
россия
сергей зуев
кишинев
сбербанк россии
марина ракова
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталью Корниенко объявили в федеральный розыск по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Осенью прошлого года женщину допросили как свидетеля, после чего она улетела из России в Кишинев. "По версии следствия, Корниенко причастна к хищению бюджетных средств и их обналичиванию", — добавил собеседник агентства.Фамилия главы лаборатории уже появилась в разыскной базе МВД, правда, без уточнения статьи.Ракову обвиняют в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям — ущерб превысил 50 миллионов рублей.Также ей вменяют фиктивное устройство ее гражданского мужа Артура Стеценко сразу на четыре должности одновременно в тот же ФНФРО, который она возглавляла. С 2017 по 2019 год мужчина под видом зарплаты получил свыше девяти миллионов рублей. Сейчас он находится в СИЗО.Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии перешли с ней в структуры Сбербанка, обыски проводились и у них дома, и в рабочих кабинетах. После объявления женщины в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.Еще одним фигурантом дела проходит ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.
https://radiosputnik.ria.ru/20211203/rakova-1762086882.html
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происшествия, россия, сергей зуев, кишинев, сбербанк россии, марина ракова
10:35 09.02.2022 (обновлено: 13:03 09.02.2022)
 
Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в федеральный розыск

Глава лаборатории РАНХиГС Корниенко стала фигурантом дела экс-замминистра Раковой

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкНаталья Корниенко
Наталья Корниенко - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталью Корниенко объявили в федеральный розыск по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Корниенко обвиняется по части четыре статьи 159 УК ("Мошенничество")", — сказал он. За это грозит до десяти лет лишения свободы.

Осенью прошлого года женщину допросили как свидетеля, после чего она улетела из России в Кишинев.
"По версии следствия, Корниенко причастна к хищению бюджетных средств и их обналичиванию", — добавил собеседник агентства.
Фамилия главы лаборатории уже появилась в разыскной базе МВД, правда, без уточнения статьи.
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Ракову обвиняют в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям — ущерб превысил 50 миллионов рублей.
Также ей вменяют фиктивное устройство ее гражданского мужа Артура Стеценко сразу на четыре должности одновременно в тот же ФНФРО, который она возглавляла. С 2017 по 2019 год мужчина под видом зарплаты получил свыше девяти миллионов рублей. Сейчас он находится в СИЗО.
Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии перешли с ней в структуры Сбербанка, обыски проводились и у них дома, и в рабочих кабинетах. После объявления женщины в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.
Еще одним фигурантом дела проходит ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.
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ПроисшествияРоссияСергей ЗуевКишиневСбербанк РоссииМарина Ракова
 
 
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