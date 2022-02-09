https://ria.ru/20220209/rassledovanie-1771821783.html

Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в федеральный розыск

Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 09.02.2022

Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в федеральный розыск

Главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталью Корниенко объявили в федеральный розыск по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщил РИА... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:35

2022-02-09T10:35

2022-02-09T13:03

происшествия

россия

сергей зуев

кишинев

сбербанк россии

марина ракова

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталью Корниенко объявили в федеральный розыск по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Осенью прошлого года женщину допросили как свидетеля, после чего она улетела из России в Кишинев. "По версии следствия, Корниенко причастна к хищению бюджетных средств и их обналичиванию", — добавил собеседник агентства.Фамилия главы лаборатории уже появилась в разыскной базе МВД, правда, без уточнения статьи.Ракову обвиняют в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям — ущерб превысил 50 миллионов рублей.Также ей вменяют фиктивное устройство ее гражданского мужа Артура Стеценко сразу на четыре должности одновременно в тот же ФНФРО, который она возглавляла. С 2017 по 2019 год мужчина под видом зарплаты получил свыше девяти миллионов рублей. Сейчас он находится в СИЗО.Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии перешли с ней в структуры Сбербанка, обыски проводились и у них дома, и в рабочих кабинетах. После объявления женщины в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.Еще одним фигурантом дела проходит ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/rakova-1762086882.html

https://ria.ru/20211202/rakova-1761871508.html

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происшествия, россия, сергей зуев, кишинев, сбербанк россии, марина ракова