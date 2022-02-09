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Басманный суд продлил Рашкину запреты до конца марта
Басманный суд продлил Рашкину запреты до конца марта - РИА Новости, 09.02.2022
Басманный суд продлил Рашкину запреты до конца марта
Басманный суд Москвы в среду продлил до конца марта запреты, наложенные на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по уголовному делу о незаконной охоте,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:28
2022-02-09T12:28
происшествия
россия
москва
басманный суд г. москвы
госдума рф
валерий рашкин
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил до конца марта запреты, наложенные на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по уголовному делу о незаконной охоте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.С 13 декабря коммунисту запрещено посещать охотничьи угодья, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями и иными фигурантами, а также по ночам уходить из дома без разрешения следователя."Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока запрета", - сказала собеседница агентства. По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий. На сегодняшнее заседание он не явился – как сообщили в суде, у депутата положительный тест на коронавирус.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября прошлого года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Позднее он был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
https://ria.ru/20220124/rashkin-1769237358.html
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происшествия, россия, москва, басманный суд г. москвы, госдума рф, валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина
12:28 09.02.2022
 
Басманный суд продлил Рашкину запреты до конца марта

Басманный суд Москвы продлил запреты, наложенные на депутата Рашкина, до конца марта

© АГН "Москва"Вход в здание Басманного суда
Вход в здание Басманного суда - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© АГН "Москва"
Вход в здание Басманного суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил до конца марта запреты, наложенные на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по уголовному делу о незаконной охоте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
С 13 декабря коммунисту запрещено посещать охотничьи угодья, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями и иными фигурантами, а также по ночам уходить из дома без разрешения следователя.
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 12:54
Рашкин решил выпустить в лес лося взамен убитого, но не смог его купить
"Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока запрета", - сказала собеседница агентства. По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий. На сегодняшнее заседание он не явился – как сообщили в суде, у депутата положительный тест на коронавирус.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября прошлого года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Позднее он был застигнут, уже уезжая с места преступления.
Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 16:34
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Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.
Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
22 декабря 2021, 12:26
Источник: депутаты от ЛДПР повесили в Госдуме баннер о Рашкине и лосе
 
ПроисшествияРоссияМоскваБасманный суд г. МосквыГосдума РФВалерий РашкинДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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