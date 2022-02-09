https://ria.ru/20220209/rak-1771815178.html

Мясников дал важный совет женщинам

Мясников назвал фактор, снижающий риск развития рака - РИА Новости, 09.02.2022

Мясников дал важный совет женщинам

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о факторе, способствующем снижению риска развития рака груди. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T09:57

2022-02-09T09:57

2022-02-09T09:57

общество

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о факторе, способствующем снижению риска развития рака груди.По словам медика, речь идет о кормлении грудью: этот процесс может предупредить возникновение онкологического заболевания."На самом деле, имеется в виду рак груди. Действительно, у женщин, которые кормят грудью, риски развития рака груди меньше", — подчеркнул Мясников.Рак молочной железы — самый распространенный вид онкопатологии в мире. По данным ВОЗ, в 2020 году такой диагноз поставили 2,3 миллиона женщин, 685 тысяч умерли. Около половины случаев этого типа рака развивается у женщин, у которых не отмечено явных факторов риска, кроме самой принадлежности к женскому полу и возраста старше 40 лет.

https://ria.ru/20220204/rak-1771014302.html

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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)