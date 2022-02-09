https://ria.ru/20220209/putin-1771928234.html

Запад не смог трезво оценить речь Путина в Мюнхене, заявил польский эксперт

Запад не смог трезво оценить речь Путина в Мюнхене, заявил польский эксперт - РИА Новости, 09.02.2022

Запад не смог трезво оценить речь Путина в Мюнхене, заявил польский эксперт

Эйфория однополярного мышления не дала Западу трезво оценить речь Путина в Мюнхене в 2007 году, считает профессор Института международных отношений Варшавского... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:51

2022-02-09T17:51

2022-02-09T17:51

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ВАРШАВА, 9 фев – РИА новости. Эйфория однополярного мышления не дала Западу трезво оценить речь Путина в Мюнхене в 2007 году, считает профессор Института международных отношений Варшавского университета Станислав Белень.Собеседник агентства отметил, что Мюнхенская речь Путина подверглась критике со стороны западных комментаторов, но многие из них не ознакомились или не поняли ее сути. "Выступление президента Путина на 43-й конференции по безопасности в Мюнхене, напомню, это было 10 февраля 2007 года, часто было показано в негативном свете, но мало кто ознакомился с его действительным содержанием. Западная пропаганда сделала из этого выступления, сразу оценивая его негативно, как атаку России, атаку Путина на те ценности, которые западный мир завоевал и усилил после окончания холодной войны", - пояснил он РИА Новости в связи с 15-й годовщиной выступления Путина на Мюнхенской конференции по безопасности.При этом он отметил, что при внимательном ознакомлении с речью Путина станет понятно, что российский президент очень точно охарактеризовал ситуацию в отношениях между странами. "Тот, кто внимательно тогда прочитал выступление президента Путина, и даже тот, кто может сегодня к нему обратиться, через минуту раздумий и размышлений придет к очевидному выводу, что это был один из наиболее проницательных диагнозов ситуации в международных отношениях, которые оформились со времен окончания холодной войны - на переломе 1980-90-х годов XX века, когда распалась двуполярная система", - добавил он.По словам профессора, в тот период в международных отношениях "ненадолго воцарился энтузиазм того, что победили западные ценности, что Запад поймал тот однополярный, как они тогда говорили, момент, когда он может воцариться над миром и навязать миру свою гегемонию". "Но эта эйфория, этот энтузиазм, эта уверенность в своей победе попросту заслонили в 2007 году трезвое и рациональное восприятие выступления президента Путина", - сказал он."В том выступлении мы находим диагноз проблем, связанных со взаимной безопасностью. И главный тезис, который, по моему мнению, исходит из этого диагноза, который актуален и сегодня, как мало когда ранее, ярко видно в контексте кризиса вокруг Украины. Это был тезис о нераздельности безопасности и мира на свете", - констатировал собеседник агентства.Он отметил, что это не был новый тезис. "С этим тезисом мы уже имели дело ранее. Но за последние 15 лет никто так понятно, как Путин, не акцентировал внимание на том, что международная безопасность и безопасность в глобальном понимании неразделимы. Что это означает? Это означает, что каждый имеет отношение к тому, что является ощущением общей безопасности", - сказал профессор Белень."Путин, по моему мнению, обращался к известному тезису со времен Горбачева. Может, в России это сейчас не популярное сравнение, но Горбачев когда-то в рамках нового мышления о мире в программе, которую он объявил в переведенной на много языков книге "Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира", высказал такое мнение, которое все еще актуально: мы все плывем в одной лодке, а кто ударяет по этой лодке, тот ударяет в самого себя. И на этом основывается сущность неразделимости безопасности - безопасность каждого является безопасностью всех", - пояснил он.По его мнению, в Мюнхенской речи Путина "нашлось много предостережений перед тем, что может угрожать миру, если произойдет завоевание мира одной империей - империей американцев". "Это было предостережение перед гегемонизацией мира, перед навязыванием международной системе одних образцов устройства, прежде всего основанных на американской демократии, навязыванием одной идеологии, одной системы ценностей, что Путин особо подчеркнул в контексте цивилизационного плюрализма планеты. Но также это было и предостережение перед игнорированием выработанных за несколько десятков лет, со времени окончания Второй мировой войны, правил игры, прежде всего норм международного права, которые должны быть универсальными и одинаково обязательными для всех", - сказал собеседник агентства."Вы спрашиваете, сохраняет ли Мюнхенская речь Путина свою важность и ценность до сих пор. Я считаю, что все его предостережения, все, так как там нет ни одного исключения, не только сбылись, а стали еще более актуальными, чем тогда, когда Путин их огласил, так как они были проверены реальностью", - отметил он.В историю вошла мюнхенская речь Путина, когда он выступал там в 2007 году и подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Президент России тогда выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

https://ria.ru/20220208/putin-1771609533.html

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https://ria.ru/20220208/otvet-1771582941.html

https://ria.ru/20220204/bezopasnost-1771060420.html

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в мире, мюнхен, сша, россия, нато, владимир путин