https://ria.ru/20220209/putin-1771855195.html

Путин не планирует посещать российско-белорусские учения

Путин не планирует посещать российско-белорусские учения - РИА Новости, 09.02.2022

Путин не планирует посещать российско-белорусские учения

Президент России Владимир Путин не планирует побывать на российско-белорусских военных учениях, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:52

2022-02-09T12:52

2022-02-09T12:52

безопасность

россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует побывать на российско-белорусских военных учениях, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос об оценке Западом этих учений как самых крупных на территории бывшего СССР со времен холодной войны, Песков отметил, что оценку должны давать военные. "Но очевидно, что да, это очень серьезные маневры совместные", - отметил Песков."Нет, у президента в планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли глава государства посетить учения.

https://ria.ru/20220209/ucheniya-1771854231.html

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безопасность, россия, белоруссия, владимир путин