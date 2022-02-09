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Путин не планирует посещать российско-белорусские учения
Путин не планирует посещать российско-белорусские учения - РИА Новости, 09.02.2022
Путин не планирует посещать российско-белорусские учения
Президент России Владимир Путин не планирует побывать на российско-белорусских военных учениях, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:52
2022-02-09T12:52
безопасность
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует побывать на российско-белорусских военных учениях, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос об оценке Западом этих учений как самых крупных на территории бывшего СССР со времен холодной войны, Песков отметил, что оценку должны давать военные. "Но очевидно, что да, это очень серьезные маневры совместные", - отметил Песков."Нет, у президента в планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли глава государства посетить учения.
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безопасность, россия, белоруссия, владимир путин
12:52 09.02.2022
 
Путин не планирует посещать российско-белорусские учения

Президент Путин не планирует посещать российско-белорусские учения

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений “Союзная решимость-2022”
Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений “Союзная решимость-2022” - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений “Союзная решимость-2022”. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует побывать на российско-белорусских военных учениях, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос об оценке Западом этих учений как самых крупных на территории бывшего СССР со времен холодной войны, Песков отметил, что оценку должны давать военные. "Но очевидно, что да, это очень серьезные маневры совместные", - отметил Песков.
"Нет, у президента в планах нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли глава государства посетить учения.
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 12:48
В Кремле ответили на вопрос о российско-белорусских учениях
 
БезопасностьРоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
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