https://ria.ru/20220209/puteshestviya-1771925521.html

Эксперты рассказали, куда россияне обычно покупают туры с кешбэком

Эксперты рассказали, куда россияне обычно покупают туры с кешбэком - РИА Новости, 09.02.2022

Эксперты рассказали, куда россияне обычно покупают туры с кешбэком

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они планируют путешествия с кешбэком, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T18:53

2022-02-09T18:53

2022-02-09T18:53

туризм

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калининград

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иркутск

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они планируют путешествия с кешбэком, сообщает OneTwoTrip.Оказалось, что среди направлений Сочи — самое популярное место, также респонденты проявляют интерес к отдыху в Крыму, поездкам в Казань, Калининград, Иркутск (а оттуда — на Байкал), на Алтай и Дальний Восток.Специалисты компании провели исследование среди 1890 пользователей и выяснили, что только 17 процентов из них ранее пользовались возможностью вернуть себе 20 процентов от стоимости путевки или бронирования отеля. Остальные 83 процента еще знакомятся с правилами.Три четверти (74 процента) сказали, что пока не планируют отправляться в поездку по программе, другие намерены использовать шанс отдохнуть со скидкой. Причем 42 процента из них хотят поехать в путешествие уже в феврале и марте, а остальные — в период, "когда станет потеплее", например, в апреле.Четверть респондентов готовы выделить на такой отпуск неделю, каждый пятый — не более трех дней, остальные хотят отдохнуть более продолжительное время.Треть опрошенных сказали, что участие в программе кешбэка позволит им провести каникулы комфортнее, например, в гостинице большей звездности.

https://ria.ru/20220209/tomsk-1771616633.html

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