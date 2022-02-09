https://ria.ru/20220209/puteshestviya-1771833012.html
Названы популярные направления для поездок на февральские выходные
Названы популярные направления для поездок на февральские выходные - РИА Новости, 09.02.2022
Названы популярные направления для поездок на февральские выходные
Определены самые популярные авианаправления для путешествий в День всех влюбленных и на 23 февраля, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:25
2022-02-09T13:25
2022-02-09T13:25
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ереван
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сочи
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Определены самые популярные авианаправления для путешествий в День всех влюбленных и на 23 февраля, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что чаще всего пользователи оформляют билеты для поездок по России — таких около 90 процентов.Больше всего перелетов на даты с 11 по 14 февраля и с 22 по 27 февраля запланировано в Москву — каждый седьмой путешественник полетит в столицу.Вполовину меньше туристов выбрали для коротких каникул Петербург. Сочи привлекает восемь процентов пользователей, а Минеральные Воды и Краснодар — почти по четыре процента.А самым популярным зарубежным направлением стал Ереван.
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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туризм, новости - туризм, москва, россия, ереван, куда поехать в выходные, сочи, минеральные воды, краснодар, санкт-петербург, куда можно лететь
Названы популярные направления для поездок на февральские выходные
Туту.ру: определены самые востребованные авиамаршруты для путешествий на 14 и 23 февраля
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Определены самые популярные авианаправления для путешествий в День всех влюбленных и на 23 февраля, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что чаще всего пользователи оформляют билеты для поездок по России — таких около 90 процентов.
Больше всего перелетов на даты с 11 по 14 февраля и с 22 по 27 февраля запланировано в Москву — каждый седьмой путешественник полетит в столицу.
Вполовину меньше туристов выбрали для коротких каникул Петербург. Сочи привлекает восемь процентов пользователей, а Минеральные Воды и Краснодар — почти по четыре процента.
А самым популярным зарубежным направлением стал Ереван.