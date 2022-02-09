Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/prosvirin-1771898538.html
Семья Просвирнина согласна, что его гибель не была насильственной
Семья Просвирнина согласна, что его гибель не была насильственной - РИА Новости, 09.02.2022
Семья Просвирнина согласна, что его гибель не была насильственной
Семья погибшего журналиста Егора Просвирнина согласна, что его смерть является ненасильственной трагической случайностью, сообщил РИА Новости адвокат Матвей... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:42
2022-02-09T15:42
егор просвирнин
москва
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765708788_0:433:1958:1534_1920x0_80_0_0_509d5528f76ecd78f532769c2e0875fd.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Семья погибшего журналиста Егора Просвирнина согласна, что его смерть является ненасильственной трагической случайностью, сообщил РИА Новости адвокат Матвей Цзен.Накануне вечером редакция "Царского телевидения", которую возглавлял Просвирнин, опубликовала хронику последнего дня погибшего, а также результаты посмертной экспертизы. Они пришли к выводу, что версия с насильственной смертью не имеет оснований, а сам поступок мужчины связан с его психологическим состоянием и измененным сознанием на фоне употребленных наркотических веществ и лекарственных средств. "Смерть Егора Просвирнина - не убийство и не самоубийство, а трагическая случайность, которую можно было бы избежать", - говорится в тексте."Позиция семьи изложена друзьями Егора, редакцией "Царского телевиденья", семья согласна с этим текстом и поддерживает его доводы. Какие-либо конкретные детали мы не комментируем", - рассказал адвокат.Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой.В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутник и погром", который создал Просвирнин.
https://ria.ru/20220126/prosvirnin-1769665352.html
https://ria.ru/20220104/prosvirnin-1766536659.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765708788_0:326:1958:1795_1920x0_80_0_0_4fea053a083b5e97bdf8c831fb951bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
егор просвирнин, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
15:42 09.02.2022
 
Семья Просвирнина согласна, что его гибель не была насильственной

Семья погибшего журналиста Просвирнина согласна, что его смерть не была насильственной

© Фото : Егор Просвирнин / FacebookЕгор Просвирнин
Егор Просвирнин - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : Егор Просвирнин / Facebook
Егор Просвирнин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Семья погибшего журналиста Егора Просвирнина согласна, что его смерть является ненасильственной трагической случайностью, сообщил РИА Новости адвокат Матвей Цзен.
Накануне вечером редакция "Царского телевидения", которую возглавлял Просвирнин, опубликовала хронику последнего дня погибшего, а также результаты посмертной экспертизы. Они пришли к выводу, что версия с насильственной смертью не имеет оснований, а сам поступок мужчины связан с его психологическим состоянием и измененным сознанием на фоне употребленных наркотических веществ и лекарственных средств. "Смерть Егора Просвирнина - не убийство и не самоубийство, а трагическая случайность, которую можно было бы избежать", - говорится в тексте.
Егор Просвирнин. Кадр из программы CzarTalks
26 января, 18:12
Адвокат Просвирнина опроверг данные об обнаружении наркотиков в его крови
"Позиция семьи изложена друзьями Егора, редакцией "Царского телевиденья", семья согласна с этим текстом и поддерживает его доводы. Какие-либо конкретные детали мы не комментируем", - рассказал адвокат.
Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой.
В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутник и погром", который создал Просвирнин.
У нас будет независимая экспертиза – друг Просвирина о его смерти - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 11:43
Близкие Просвирнина закажут собственную экспертизу по делу о его смерти
 
Егор ПросвирнинМоскваГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала