https://ria.ru/20220209/prosvirin-1771898538.html

Семья Просвирнина согласна, что его гибель не была насильственной

Семья Просвирнина согласна, что его гибель не была насильственной - РИА Новости, 09.02.2022

Семья Просвирнина согласна, что его гибель не была насильственной

Семья погибшего журналиста Егора Просвирнина согласна, что его смерть является ненасильственной трагической случайностью, сообщил РИА Новости адвокат Матвей... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:42

2022-02-09T15:42

2022-02-09T15:42

егор просвирнин

москва

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Семья погибшего журналиста Егора Просвирнина согласна, что его смерть является ненасильственной трагической случайностью, сообщил РИА Новости адвокат Матвей Цзен.Накануне вечером редакция "Царского телевидения", которую возглавлял Просвирнин, опубликовала хронику последнего дня погибшего, а также результаты посмертной экспертизы. Они пришли к выводу, что версия с насильственной смертью не имеет оснований, а сам поступок мужчины связан с его психологическим состоянием и измененным сознанием на фоне употребленных наркотических веществ и лекарственных средств. "Смерть Егора Просвирнина - не убийство и не самоубийство, а трагическая случайность, которую можно было бы избежать", - говорится в тексте."Позиция семьи изложена друзьями Егора, редакцией "Царского телевиденья", семья согласна с этим текстом и поддерживает его доводы. Какие-либо конкретные детали мы не комментируем", - рассказал адвокат.Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой.В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутник и погром", который создал Просвирнин.

https://ria.ru/20220126/prosvirnin-1769665352.html

https://ria.ru/20220104/prosvirnin-1766536659.html

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егор просвирнин, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия