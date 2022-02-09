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На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП

На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 09.02.2022

На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП

Три автомобиля, в том числе грузовой, столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадал один человек, рассказали в столичном главке МЧС РФ. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T01:26

2022-02-09T01:26

2022-02-09T01:46

происшествия

кутузовский проспект

москва

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Три автомобиля, в том числе грузовой, столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадал один человек, рассказали в столичном главке МЧС РФ."В районе дома 48 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых и одной грузовой машины", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в результате аварии один человек был зажат. Прибывшие на место ЧП спасатели пострадавшего деблокировли, разлива топлива нет.По словам очевидцев, движение в сторону области сильно затруднено.Столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале также сообщил, что "движение в сторону области осуществляется по одной полосе из пяти". Водителей просят по возможности объезжать этот участок

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/dtp-1771770927.html

кутузовский проспект

москва

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2022

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происшествия, кутузовский проспект, москва