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На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 09.02.2022
На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП
Три автомобиля, в том числе грузовой, столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадал один человек, рассказали в столичном главке МЧС РФ. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T01:26
2022-02-09T01:46
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Три автомобиля, в том числе грузовой, столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадал один человек, рассказали в столичном главке МЧС РФ."В районе дома 48 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых и одной грузовой машины", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в результате аварии один человек был зажат. Прибывшие на место ЧП спасатели пострадавшего деблокировли, разлива топлива нет.По словам очевидцев, движение в сторону области сильно затруднено.Столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале также сообщил, что "движение в сторону области осуществляется по одной полосе из пяти". Водителей просят по возможности объезжать этот участок
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кутузовский проспект
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происшествия, кутузовский проспект, москва
01:26 09.02.2022 (обновлено: 01:46 09.02.2022)
 
На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП

При ДТП с грузовиком на Кутузовском проспекте в Москве пострадал один человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер скорой медицинской помощи
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Три автомобиля, в том числе грузовой, столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадал один человек, рассказали в столичном главке МЧС РФ.
"В районе дома 48 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых и одной грузовой машины", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в результате аварии один человек был зажат. Прибывшие на место ЧП спасатели пострадавшего деблокировли, разлива топлива нет.
По словам очевидцев, движение в сторону области сильно затруднено.
Столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале также сообщил, что "движение в сторону области осуществляется по одной полосе из пяти". Водителей просят по возможности объезжать этот участок
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ПроисшествияКутузовский проспектМосква
 
 
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