23:23 09.02.2022 (обновлено: 23:46 09.02.2022)
Макрон добился прогресса в деэскалации на Украине, заявил МИД Франции
МИД Франции: Макрон добился на встрече с Путиным прогресса в деэскалации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным в Москве позволила достичь прогресса в вопросе деэскалации на Украине, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.
"У него (Макрона - ред.) был долгий разговор с Владимиром Путиным в Москве, в результате которого, как я думаю, говоря честно и с осторожностью, он добился прогресса. Во-первых, в том, что касается деэскалации и предотвращения ухудшения ситуации", - заявил Бон в эфире телеканала LCI.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где провел пятичасовые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.