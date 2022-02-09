Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/progress-1771973617.html
Макрон добился прогресса в деэскалации на Украине, заявил МИД Франции
Макрон добился прогресса в деэскалации на Украине, заявил МИД Франции - РИА Новости, 09.02.2022
Макрон добился прогресса в деэскалации на Украине, заявил МИД Франции
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным в Москве позволила достичь прогресса в вопросе деэскалации на Украине,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T23:23
2022-02-09T23:46
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
франция
россия
мид франции‎
москва
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771629646_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_297f38b1f95413fad77e68cd0f105716.jpg
ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным в Москве позволила достичь прогресса в вопросе деэскалации на Украине, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон."У него (Макрона - ред.) был долгий разговор с Владимиром Путиным в Москве, в результате которого, как я думаю, говоря честно и с осторожностью, он добился прогресса. Во-первых, в том, что касается деэскалации и предотвращения ухудшения ситуации", - заявил Бон в эфире телеканала LCI.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где провел пятичасовые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220209/makron-1771883418.html
франция
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771629646_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_578bd16f27d8a9d2ff295839ffee9397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, владимир путин, франция, россия, мид франции‎, москва, нато, дмитрий песков, украина, владимир зеленский
23:23 09.02.2022 (обновлено: 23:46 09.02.2022)
 
Макрон добился прогресса в деэскалации на Украине, заявил МИД Франции

МИД Франции: Макрон добился на встрече с Путиным прогресса в деэскалации на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным в Москве позволила достичь прогресса в вопросе деэскалации на Украине, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.
"У него (Макрона - ред.) был долгий разговор с Владимиром Путиным в Москве, в результате которого, как я думаю, говоря честно и с осторожностью, он добился прогресса. Во-первых, в том, что касается деэскалации и предотвращения ухудшения ситуации", - заявил Бон в эфире телеканала LCI.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где провел пятичасовые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 14:47
СМИ: Макрон озвучил Путину предложения по Украине, не согласовав их с НАТО
 
В миреЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияМИД Франции‎МоскваНАТОДмитрий ПесковУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала