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Макрон добился прогресса в деэскалации на Украине, заявил МИД Франции

Макрон добился прогресса в деэскалации на Украине, заявил МИД Франции - РИА Новости, 09.02.2022

Макрон добился прогресса в деэскалации на Украине, заявил МИД Франции

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным в Москве позволила достичь прогресса в вопросе деэскалации на Украине,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T23:23

2022-02-09T23:23

2022-02-09T23:46

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ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным в Москве позволила достичь прогресса в вопросе деэскалации на Украине, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон."У него (Макрона - ред.) был долгий разговор с Владимиром Путиным в Москве, в результате которого, как я думаю, говоря честно и с осторожностью, он добился прогресса. Во-первых, в том, что касается деэскалации и предотвращения ухудшения ситуации", - заявил Бон в эфире телеканала LCI.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где провел пятичасовые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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