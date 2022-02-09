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В Госдуму внесли проект о создании приютов для животных при господдержке
В Госдуму внесли проект о создании приютов для животных при господдержке - РИА Новости, 09.02.2022
В Госдуму внесли проект о создании приютов для животных при господдержке
В Госдуму внесен законопроект о государственно-частном партнёрстве (ГЧП) при строительстве приютов для безнадзорных животных, проект уже получил положительный... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:04
2022-02-09T16:04
общество
вячеслав володин
россия
госдума рф
владимир бурматов
бездомные животные
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о государственно-частном партнёрстве (ГЧП) при строительстве приютов для безнадзорных животных, проект уже получил положительный отзыв правительства РФ, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов."Законопроект внесен, он подразумевает распространение механизма государственно-частного партнёрства на строительство приютов для безнадзорных животных. Эта одна из первых законодательных инициатив, которая является результатом деятельности нашей рабочей группы, созданной две недели назад Советом Госдумы. Она направлена на поддержку волонтерских инициатив и волонтерских приютов", - подчеркнул политик.Как уточнил парламентарий, законопроект уже получил положительный отзыв правительства РФ, его могут принять в трех чтениях в весеннюю сессию."Мы рассчитываем, что благодаря этому его удастся реализовать достаточно оперативно. Мы первое чтение однозначно пройдем, учитывая, что он компактный и не содержит дополнительных новелл, то в целом его можно принять в весеннюю сессию", - добавил он.Также Бурматов отметил, что законопроект о приютах для безнадзорных животных призван упростить и удешевить их строительство. Механизм ГЧП при строительстве приютов - это упрощенный порядок выделения земли и подведение коммуникаций. По словам депутата, "это почти две трети или даже три четверти от общей стоимости строительства"."Для тех, кто захочет создавать приюты для безнадзорных животных - использование этого механизма удешевит это в несколько раз, и это пойдет на пользу и регионам, которые испытывают дефицит приютов, и волонтерским организациям, которые хотели бы создать приют на территории того или иного муниципалитета", - подчеркнул политик.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте в течение февраля подготовят инициативы, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Позднее Бурматов сообщил, что в адрес созданной по этому вопросу рабочей группы уже поступило более 30 тысяч предложений.
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общество, вячеслав володин, россия, госдума рф, владимир бурматов, бездомные животные
16:04 09.02.2022
 
В Госдуму внесли проект о создании приютов для животных при господдержке

В Госдуму внесли проект о создании приютов для безнадзорных животных при господдержке

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ в Москве
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о государственно-частном партнёрстве (ГЧП) при строительстве приютов для безнадзорных животных, проект уже получил положительный отзыв правительства РФ, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Законопроект внесен, он подразумевает распространение механизма государственно-частного партнёрства на строительство приютов для безнадзорных животных. Эта одна из первых законодательных инициатив, которая является результатом деятельности нашей рабочей группы, созданной две недели назад Советом Госдумы. Она направлена на поддержку волонтерских инициатив и волонтерских приютов", - подчеркнул политик.
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Как уточнил парламентарий, законопроект уже получил положительный отзыв правительства РФ, его могут принять в трех чтениях в весеннюю сессию.
"Мы рассчитываем, что благодаря этому его удастся реализовать достаточно оперативно. Мы первое чтение однозначно пройдем, учитывая, что он компактный и не содержит дополнительных новелл, то в целом его можно принять в весеннюю сессию", - добавил он.
Также Бурматов отметил, что законопроект о приютах для безнадзорных животных призван упростить и удешевить их строительство. Механизм ГЧП при строительстве приютов - это упрощенный порядок выделения земли и подведение коммуникаций. По словам депутата, "это почти две трети или даже три четверти от общей стоимости строительства".
"Для тех, кто захочет создавать приюты для безнадзорных животных - использование этого механизма удешевит это в несколько раз, и это пойдет на пользу и регионам, которые испытывают дефицит приютов, и волонтерским организациям, которые хотели бы создать приют на территории того или иного муниципалитета", - подчеркнул политик.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте в течение февраля подготовят инициативы, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Позднее Бурматов сообщил, что в адрес созданной по этому вопросу рабочей группы уже поступило более 30 тысяч предложений.
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ОбществоВячеслав ВолодинРоссияГосдума РФВладимир Бурматовбездомные животные
 
 
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