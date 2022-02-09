01:10 09.02.2022 (обновлено: 05:20 09.02.2022)
Посольство России в Латвии раскритиковало приговор защитнику русских школ
Посольство России назвало приговор правозащитнику Гапоненко "вердиктом латвийской фемиде"
РИГА, 9 фев – РИА Новости. Решение суда Видземского предместья Риги приговорить к полутора годам тюрьмы условно публициста и общественного деятеля, защитника русских школ Александра Гапоненко – это вердикт самой латвийской фемиде, подтверждающей ее пристрастность и политизированность, говорится в заявлении посольства России в Латвии на странице в Facebook.
Суд Видземского предместья Риги приговорил публициста и общественного деятеля Александра Гапоненко к полутора годам заключения условно с пробационным контролем на два года, сообщила подруга подсудимого журналистка Алла Березовская. Он обвинялся в разжигании вражды или ненависти по признакам расовой, этнической и национальной принадлежности.
"Сегодняшний приговор известному общественному деятелю, публицисту, правозащитнику и борцу с проявлениями неонацизма в Прибалтике А. Гапоненко – это вердикт самой латвийской фемиде, подтверждающий ее пристрастность и политизированность. Жаль, что латвийские власти, так пристально следящие за соблюдением прав человека и свободы слова в других странах, откровенно пренебрегают ими в своем собственном государстве!" - сказано в сообщении посольства.
Гапоненко 20 апреля 2018 года задержала полиция безопасности (ПБ) в рамках уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя.
Сейм Латвии 22 марта 2018 года принял поправки к законам об образовании, предусматривающие, что с 2019-2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке осуществляется с 1 сентября 2021 года.
В Латвии один государственный язык – латышский. В республике проживает около 40% русскоязычных жителей. Русский язык при этом имеет статус иностранного.