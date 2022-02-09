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Посольство России в Латвии раскритиковало приговор защитнику русских школ

Посольство России в Латвии раскритиковало приговор защитнику русских школ - РИА Новости, 09.02.2022

Посольство России в Латвии раскритиковало приговор защитнику русских школ

Решение суда Видземского предместья Риги приговорить к полутора годам тюрьмы условно публициста и общественного деятеля, защитника русских школ Александра... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T01:10

2022-02-09T01:10

2022-02-09T05:20

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РИГА, 9 фев – РИА Новости. Решение суда Видземского предместья Риги приговорить к полутора годам тюрьмы условно публициста и общественного деятеля, защитника русских школ Александра Гапоненко – это вердикт самой латвийской фемиде, подтверждающей ее пристрастность и политизированность, говорится в заявлении посольства России в Латвии на странице в Facebook.Суд Видземского предместья Риги приговорил публициста и общественного деятеля Александра Гапоненко к полутора годам заключения условно с пробационным контролем на два года, сообщила подруга подсудимого журналистка Алла Березовская. Он обвинялся в разжигании вражды или ненависти по признакам расовой, этнической и национальной принадлежности.Гапоненко 20 апреля 2018 года задержала полиция безопасности (ПБ) в рамках уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя.Сейм Латвии 22 марта 2018 года принял поправки к законам об образовании, предусматривающие, что с 2019-2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке осуществляется с 1 сентября 2021 года.В Латвии один государственный язык – латышский. В республике проживает около 40% русскоязычных жителей. Русский язык при этом имеет статус иностранного.

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в мире, латвия, россия