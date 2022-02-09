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В МИД назвали заявления США и ФРГ по "Северному потоку — 2" цирком шапито
В МИД назвали заявления США и ФРГ по "Северному потоку — 2" цирком шапито - РИА Новости, 09.02.2022
В МИД назвали заявления США и ФРГ по "Северному потоку — 2" цирком шапито
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Евросоюз готов терпеть любые невзгоды, лишь бы навредить Москве, тема газопровода "Северный поток 2" превратилась в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:08
2022-02-09T13:04
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
северный поток — 2
сергей рябков
германия
сша
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Евросоюз готов терпеть любые невзгоды, лишь бы навредить Москве, тема газопровода "Северный поток 2" превратилась в инструмент давления на РФ, а дискуссии о возможных санкциях напоминают политический цирк-шапито."Это просто такая забава - политический цирк шапито, которым занимается Запад. Есть группа клоунов, есть группа иллюзионистов, которые из шапки вытаскивают зайца за белые уши, потом он превращается в ленту. Никто не знает - был ли заяц, была ли лента, но все довольны. Все едят мороженое и попкорн. Это было бы смешно, если бы не было так грустно", - сказал Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать последние заявления США и ЕС о судьбе "Северного потока 2".
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, северный поток — 2, сергей рябков, германия, сша, видео
В МИД назвали заявления США и ФРГ по "Северному потоку — 2" цирком шапито
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Евросоюз готов терпеть любые невзгоды, лишь бы навредить Москве, тема газопровода "Северный поток 2" превратилась в инструмент давления на РФ, а дискуссии о возможных санкциях напоминают политический цирк-шапито.
2022-02-09T12:08
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12:08 09.02.2022 (обновлено: 13:04 09.02.2022)
 
В МИД назвали заявления США и ФРГ по "Северному потоку — 2" цирком шапито

Замглавы МИД Рябков назвал заявления США и ФРГ по "Северному потоку — 2" цирком шапито

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Перейти в фотобанк
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Евросоюз готов терпеть любые невзгоды, лишь бы навредить Москве, тема газопровода "Северный поток 2" превратилась в инструмент давления на РФ, а дискуссии о возможных санкциях напоминают политический цирк-шапито.
"Это просто такая забава - политический цирк шапито, которым занимается Запад. Есть группа клоунов, есть группа иллюзионистов, которые из шапки вытаскивают зайца за белые уши, потом он превращается в ленту. Никто не знает - был ли заяц, была ли лента, но все довольны. Все едят мороженое и попкорн. Это было бы смешно, если бы не было так грустно", - сказал Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать последние заявления США и ЕС о судьбе "Северного потока 2".
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСеверный поток — 2Сергей РябковГерманияСША
 
 
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