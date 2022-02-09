https://ria.ru/20220209/potok-1771846100.html

В МИД назвали заявления США и ФРГ по "Северному потоку — 2" цирком шапито

В МИД назвали заявления США и ФРГ по "Северному потоку — 2" цирком шапито - РИА Новости, 09.02.2022

В МИД назвали заявления США и ФРГ по "Северному потоку — 2" цирком шапито

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Евросоюз готов терпеть любые невзгоды, лишь бы навредить Москве, тема газопровода "Северный поток 2" превратилась в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:08

2022-02-09T12:08

2022-02-09T13:04

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

северный поток — 2

сергей рябков

германия

сша

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Евросоюз готов терпеть любые невзгоды, лишь бы навредить Москве, тема газопровода "Северный поток 2" превратилась в инструмент давления на РФ, а дискуссии о возможных санкциях напоминают политический цирк-шапито."Это просто такая забава - политический цирк шапито, которым занимается Запад. Есть группа клоунов, есть группа иллюзионистов, которые из шапки вытаскивают зайца за белые уши, потом он превращается в ленту. Никто не знает - был ли заяц, была ли лента, но все довольны. Все едят мороженое и попкорн. Это было бы смешно, если бы не было так грустно", - сказал Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать последние заявления США и ЕС о судьбе "Северного потока 2".

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2022-02-09T12:08 true PT2M30S

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, северный поток — 2, сергей рябков, германия, сша, видео