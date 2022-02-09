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Чижов назвал условие для увеличения поставок газа в Европу
Чижов назвал условие для увеличения поставок газа в Европу - РИА Новости, 09.02.2022
Чижов назвал условие для увеличения поставок газа в Европу
Увеличение поставок газа в европейские страны возможно при наличии спроса, однако из-за высоких цен его не наблюдается, сказал в интервью РИА Новости постоянный РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T07:56
2022-02-09T09:11
россия
европа
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Увеличение поставок газа в европейские страны возможно при наличии спроса, однако из-за высоких цен его не наблюдается, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.Еврокомиссия в прошлом году отмечала, что цены на голубое топливо цикличны, устанавливаются глобальным рынком и одна из причин произошедшего скачка — восстановление мировой экономики. В октябре в ЕК также говорили, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в начале февраля отмечал, что цены на энергоносители выросли из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне."Чтобы газ продать, нужно, чтобы кто-то заранее заявил о своей готовности его купить. Ведь поставки по газовой трубе нельзя откачать назад. А потенциальные покупатели в Европе подсчитывают расходы по спотовым ценам и, естественно, думают, что лучше переждать нынешний пик. Рано или поздно цены пойдут вниз, в этом никто не сомневается", — пояснил Чижов.В Европе есть газ в хранилищах, а нынешняя зима достаточно мягкая, напомнил он."Если бы зима была более суровой и запасы бы истощались быстрее, тогда, конечно, даже по высоким ценам европейские компании покупали бы дополнительный газ. Но пока &lt;...&gt; заказов нет, а раз их нет, то нет и поставок", — рассказал дипломат.Ощутимое подорожание газа в Европе началось весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации с ценами — европейцы сами создали себе проблемы в этой области. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные сделки, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал он.
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россия, европа, евросоюз, в мире
07:56 09.02.2022 (обновлено: 09:11 09.02.2022)
 
Чижов назвал условие для увеличения поставок газа в Европу

Постпред России Чижов: увеличение поставок газа в Европу возможно при наличии спроса

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Увеличение поставок газа в европейские страны возможно при наличии спроса, однако из-за высоких цен его не наблюдается, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Еврокомиссия в прошлом году отмечала, что цены на голубое топливо цикличны, устанавливаются глобальным рынком и одна из причин произошедшего скачка — восстановление мировой экономики. В октябре в ЕК также говорили, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в начале февраля отмечал, что цены на энергоносители выросли из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне.
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Сколько газа осталось в европейских хранилищах
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"Чтобы газ продать, нужно, чтобы кто-то заранее заявил о своей готовности его купить. Ведь поставки по газовой трубе нельзя откачать назад. А потенциальные покупатели в Европе подсчитывают расходы по спотовым ценам и, естественно, думают, что лучше переждать нынешний пик. Рано или поздно цены пойдут вниз, в этом никто не сомневается", — пояснил Чижов.
В Европе есть газ в хранилищах, а нынешняя зима достаточно мягкая, напомнил он.
"Если бы зима была более суровой и запасы бы истощались быстрее, тогда, конечно, даже по высоким ценам европейские компании покупали бы дополнительный газ. Но пока <...> заказов нет, а раз их нет, то нет и поставок", — рассказал дипломат.
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Ощутимое подорожание газа в Европе началось весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации с ценами — европейцы сами создали себе проблемы в этой области. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные сделки, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал он.
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