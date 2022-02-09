https://ria.ru/20220209/postavki-1771793577.html

"Газпром" не обязан наращивать поставки газа в Евросоюз, заявил Чижов

"Газпром" не обязан наращивать поставки газа в Евросоюз, заявил Чижов - РИА Новости, 09.02.2022

"Газпром" не обязан наращивать поставки газа в Евросоюз, заявил Чижов

"Газпром" не обязан наращивать экспорт газа" в Евросоюз, он и так поставляет некоторые дополнительные объемы, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T03:07

2022-02-09T03:07

2022-02-09T06:58

в мире

россия

газпром

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_0:261:2793:1832_1920x0_80_0_0_93455b9ef467edb7cd2b3d4c918af2db.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. "Газпром" не обязан наращивать экспорт газа" в Евросоюз, он и так поставляет некоторые дополнительные объемы, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке. Боррель также заявил, что "сложности с поставками газа" в Европе вызваны "кризисом отношений с Россией".Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. При этом Россия является крупнейшим его поставщиком, ее доля в импорте — около 40%.Ранее Боррель заявил, что "сложности с поставками газа" в Европе вызваны "кризисом отношений с Россией". Он признал, что Москва строго выполняет свои контрактные обязательства. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительных поставок для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозность рынка.Как указывал президент России Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации — европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.

https://ria.ru/20220208/tranzit-1771770059.html

https://ria.ru/20220208/gaz-1771718039.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, газпром, европа