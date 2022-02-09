https://ria.ru/20220209/posol-1771950798.html
Посол в США Антонов допустил, что его выдворят из Вашингтона
Посол в США Антонов допустил, что его выдворят из Вашингтона - РИА Новости, 09.02.2022
Посол в США Антонов допустил, что его выдворят из Вашингтона
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти до сих пор не отказались от угроз его выдворения в рамках торга за визы для сотрудников... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:34
2022-02-09T19:34
2022-02-09T19:34
в мире
россия
анатолий антонов
сша
вашингтон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0016b3b22cbce8ea8e02032d8885504.jpg
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти до сих пор не отказались от угроз его выдворения в рамках торга за визы для сотрудников своих дипмиссий."Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день", - сказал он журналистам.Антонов ранее говорил, что госдепартамент поставил вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. "Это означает, что американцы не исключают возможность выбора такого пути развития, который предполагает понижение уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне", - сказал он.
https://ria.ru/20220201/diplomaty-1770576026.html
россия
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_f4a432c57084762e7b8c64b85cee3f72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, анатолий антонов, сша, вашингтон (город)
Посол в США Антонов допустил, что его выдворят из Вашингтона
Посол в США Антонов заявил, что Белый дом не отказался от угроз его выдворения