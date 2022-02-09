Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/posol-1771950798.html
Посол в США Антонов допустил, что его выдворят из Вашингтона
Посол в США Антонов допустил, что его выдворят из Вашингтона - РИА Новости, 09.02.2022
Посол в США Антонов допустил, что его выдворят из Вашингтона
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти до сих пор не отказались от угроз его выдворения в рамках торга за визы для сотрудников... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:34
2022-02-09T19:34
в мире
россия
анатолий антонов
сша
вашингтон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0016b3b22cbce8ea8e02032d8885504.jpg
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти до сих пор не отказались от угроз его выдворения в рамках торга за визы для сотрудников своих дипмиссий."Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день", - сказал он журналистам.Антонов ранее говорил, что госдепартамент поставил вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. "Это означает, что американцы не исключают возможность выбора такого пути развития, который предполагает понижение уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне", - сказал он.
https://ria.ru/20220201/diplomaty-1770576026.html
россия
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_f4a432c57084762e7b8c64b85cee3f72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, анатолий антонов, сша, вашингтон (город)
19:34 09.02.2022
 
Посол в США Антонов допустил, что его выдворят из Вашингтона

Посол в США Антонов заявил, что Белый дом не отказался от угроз его выдворения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти до сих пор не отказались от угроз его выдворения в рамках торга за визы для сотрудников своих дипмиссий.
"Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день", - сказал он журналистам.
Антонов ранее говорил, что госдепартамент поставил вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. "Это означает, что американцы не исключают возможность выбора такого пути развития, который предполагает понижение уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне", - сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 21:16
Россия и США решили искать пути снятия напряженности в работе дипмиссий
 
В миреРоссияАнатолий АнтоновСШАВашингтон (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала