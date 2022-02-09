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Посол в США Антонов допустил, что его выдворят из Вашингтона

Посол в США Антонов допустил, что его выдворят из Вашингтона - РИА Новости, 09.02.2022

Посол в США Антонов допустил, что его выдворят из Вашингтона

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти до сих пор не отказались от угроз его выдворения в рамках торга за визы для сотрудников... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T19:34

2022-02-09T19:34

2022-02-09T19:34

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти до сих пор не отказались от угроз его выдворения в рамках торга за визы для сотрудников своих дипмиссий."Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день", - сказал он журналистам.Антонов ранее говорил, что госдепартамент поставил вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. "Это означает, что американцы не исключают возможность выбора такого пути развития, который предполагает понижение уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне", - сказал он.

https://ria.ru/20220201/diplomaty-1770576026.html

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в мире, россия, анатолий антонов, сша, вашингтон (город)