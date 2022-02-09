https://ria.ru/20220209/poslanie-1771860746.html

Песков ответил на вопрос о формате послания Путина Федеральному собранию

Песков ответил на вопрос о формате послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 09.02.2022

Песков ответил на вопрос о формате послания Путина Федеральному собранию

Окончательное решение по дате и формату послания президента Владимира Путина Федеральному собранию еще не принято, не последнюю роль в этом вопросе будет играть РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:13

2022-02-09T13:13

2022-02-09T13:13

политика

владимир путин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Окончательное решение по дате и формату послания президента Владимира Путина Федеральному собранию еще не принято, не последнюю роль в этом вопросе будет играть эпидемиологическая ситуация, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что еще есть какое-то время до послания. Как только будет принято окончательное решение, а не в последнюю очередь для принятия этого решения будет играть роль эпидемиологическая ситуация, мы вас проинформируем. Пока я еще не готов этого сделать", - сказал он журналистам в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о возможной дате послания 1 марта и его формате.

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политика, владимир путин