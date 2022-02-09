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Песков ответил на вопрос о формате послания Путина Федеральному собранию
Песков ответил на вопрос о формате послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 09.02.2022
Песков ответил на вопрос о формате послания Путина Федеральному собранию
Окончательное решение по дате и формату послания президента Владимира Путина Федеральному собранию еще не принято, не последнюю роль в этом вопросе будет играть РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:13
2022-02-09T13:13
2022-02-09T13:13
политика
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Окончательное решение по дате и формату послания президента Владимира Путина Федеральному собранию еще не принято, не последнюю роль в этом вопросе будет играть эпидемиологическая ситуация, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что еще есть какое-то время до послания. Как только будет принято окончательное решение, а не в последнюю очередь для принятия этого решения будет играть роль эпидемиологическая ситуация, мы вас проинформируем. Пока я еще не готов этого сделать", - сказал он журналистам в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о возможной дате послания 1 марта и его формате.
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политика, владимир путин
Песков ответил на вопрос о формате послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента Песков: окончательного решения по формату послания Путина нет