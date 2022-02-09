https://ria.ru/20220209/pobeda-1771944400.html

Путин одержал крупную победу над Байденом

Путин одержал крупную победу над Байденом, заявили в США - РИА Новости, 09.02.2022

Путин одержал крупную победу над Байденом

Президент России Владимир Путин одержал крупную победу над американским лидером Джо Байденом в сфере энергетики. Об этом пишет политик Мэтт Долан в колонке для... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T19:03

2022-02-09T19:03

2022-02-09T21:24

экономика

россия

сша

природный газ

нефть

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал крупную победу над американским лидером Джо Байденом в сфере энергетики. Об этом пишет политик Мэтт Долан в колонке для Columbus Dispatch.По словам обозревателя, глава Белого дома уничтожает газовую и нефтяную отрасль Соединенных Штатов в погоне за сокращением выбросов в атмосферу. Так, он запретил реализацию нефтепровода Keystone XL и не препятствовал остановке магистрали Line 5, напомнил автор.Как отметил Долан, эти и многие другие меры должны были улучшить экологическую ситуацию в стране, однако с момента вступления Байдена в должность загрязняющих веществ в атмосфере стало на пять процентов больше.По мнению колумниста, энергетический курс США за последние 12 месяцев нанес ущерб американским рабочим, потребителям и предприятиям, ограничив производство сырья. Долан уверен, что это также укрепило позиции Москвы, сделав ее газовую и нефтяную отрасль мощнее и влиятельнее.

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экономика, россия, сша, природный газ, нефть