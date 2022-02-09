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Путин одержал крупную победу над Байденом
Путин одержал крупную победу над Байденом, заявили в США - РИА Новости, 09.02.2022
Путин одержал крупную победу над Байденом
Президент России Владимир Путин одержал крупную победу над американским лидером Джо Байденом в сфере энергетики. Об этом пишет политик Мэтт Долан в колонке для... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:03
2022-02-09T21:24
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сша
природный газ
нефть
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал крупную победу над американским лидером Джо Байденом в сфере энергетики. Об этом пишет политик Мэтт Долан в колонке для Columbus Dispatch.По словам обозревателя, глава Белого дома уничтожает газовую и нефтяную отрасль Соединенных Штатов в погоне за сокращением выбросов в атмосферу. Так, он запретил реализацию нефтепровода Keystone XL и не препятствовал остановке магистрали Line 5, напомнил автор.Как отметил Долан, эти и многие другие меры должны были улучшить экологическую ситуацию в стране, однако с момента вступления Байдена в должность загрязняющих веществ в атмосфере стало на пять процентов больше.По мнению колумниста, энергетический курс США за последние 12 месяцев нанес ущерб американским рабочим, потребителям и предприятиям, ограничив производство сырья. Долан уверен, что это также укрепило позиции Москвы, сделав ее газовую и нефтяную отрасль мощнее и влиятельнее.
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экономика, россия, сша, природный газ, нефть
19:03 09.02.2022 (обновлено: 21:24 09.02.2022)
 
Путин одержал крупную победу над Байденом, заявили в США

Columbus Dispatch: Путин одержал крупную победу над Байденом в сфере энергетики

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал крупную победу над американским лидером Джо Байденом в сфере энергетики. Об этом пишет политик Мэтт Долан в колонке для Columbus Dispatch.
По словам обозревателя, глава Белого дома уничтожает газовую и нефтяную отрасль Соединенных Штатов в погоне за сокращением выбросов в атмосферу. Так, он запретил реализацию нефтепровода Keystone XL и не препятствовал остановке магистрали Line 5, напомнил автор.
Как отметил Долан, эти и многие другие меры должны были улучшить экологическую ситуацию в стране, однако с момента вступления Байдена в должность загрязняющих веществ в атмосфере стало на пять процентов больше.
"Кто получил выгоду от этих шагов? Очевидный победитель — президент России Владимир Путин, который быстро восполнил возросший спрос на топливо на мировых рынках", — сетует политик.
По мнению колумниста, энергетический курс США за последние 12 месяцев нанес ущерб американским рабочим, потребителям и предприятиям, ограничив производство сырья. Долан уверен, что это также укрепило позиции Москвы, сделав ее газовую и нефтяную отрасль мощнее и влиятельнее.
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