19:03 09.02.2022 (обновлено: 21:24 09.02.2022)
Путин одержал крупную победу над Байденом, заявили в США
Columbus Dispatch: Путин одержал крупную победу над Байденом в сфере энергетики
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал крупную победу над американским лидером Джо Байденом в сфере энергетики. Об этом пишет политик Мэтт Долан в колонке для Columbus Dispatch.
По словам обозревателя, глава Белого дома уничтожает газовую и нефтяную отрасль Соединенных Штатов в погоне за сокращением выбросов в атмосферу. Так, он запретил реализацию нефтепровода Keystone XL и не препятствовал остановке магистрали Line 5, напомнил автор.
Как отметил Долан, эти и многие другие меры должны были улучшить экологическую ситуацию в стране, однако с момента вступления Байдена в должность загрязняющих веществ в атмосфере стало на пять процентов больше.
"Кто получил выгоду от этих шагов? Очевидный победитель — президент России Владимир Путин, который быстро восполнил возросший спрос на топливо на мировых рынках", — сетует политик.
По мнению колумниста, энергетический курс США за последние 12 месяцев нанес ущерб американским рабочим, потребителям и предприятиям, ограничив производство сырья. Долан уверен, что это также укрепило позиции Москвы, сделав ее газовую и нефтяную отрасль мощнее и влиятельнее.