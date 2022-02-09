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Байден обсудил с Макроном его переговоры с Путиным и Зеленским
Байден обсудил с Макроном его переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 09.02.2022
Байден обсудил с Макроном его переговоры с Путиным и Зеленским
Президент США Джо Байден обсудил в среду по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном его состоявшиеся контакты в России и на Украине, сообщила... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T23:58
2022-02-09T23:58
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
киев
франция
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил в среду по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном его состоявшиеся контакты в России и на Украине, сообщила пресс-служба Белого дома."Лидеры обсудили недавние встречи президента Макрона в России и Украине. Они также поговорили о продолжающихся дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию, предпринимаемых в тесной координации с нашими союзниками и партнерами в рамках ответа на продолжающееся наращивание российских сил на границе с Украиной", - говорится в заявлении, которое распространила американская администрация.В понедельник Макрон посетил с официальным визитом Москву, где у него прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Их встреча продолжалась более пяти часов. На следующий день президент Франции вылетел в Киев, где провел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, киев, франция, россия, нато, эммануэль макрон, джо байден
23:58 09.02.2022
 
Байден обсудил с Макроном его переговоры с Путиным и Зеленским

Президент США Байден обсудил с Макроном его переговоры с Путиным и Зеленским

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил в среду по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном его состоявшиеся контакты в России и на Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.
"Лидеры обсудили недавние встречи президента Макрона в России и Украине. Они также поговорили о продолжающихся дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию, предпринимаемых в тесной координации с нашими союзниками и партнерами в рамках ответа на продолжающееся наращивание российских сил на границе с Украиной", - говорится в заявлении, которое распространила американская администрация.
В понедельник Макрон посетил с официальным визитом Москву, где у него прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Их встреча продолжалась более пяти часов. На следующий день президент Франции вылетел в Киев, где провел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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В миреВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинКиевФранцияРоссияНАТОЭммануэль МакронДжо Байден
 
 
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