Байден обсудил с Макроном его переговоры с Путиным и Зеленским
Президент США Байден обсудил с Макроном его переговоры с Путиным и Зеленским
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил в среду по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном его состоявшиеся контакты в России и на Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.
"Лидеры обсудили недавние встречи президента Макрона в России и Украине. Они также поговорили о продолжающихся дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию, предпринимаемых в тесной координации с нашими союзниками и партнерами в рамках ответа на продолжающееся наращивание российских сил на границе с Украиной", - говорится в заявлении, которое распространила американская администрация.
В понедельник Макрон посетил с официальным визитом Москву, где у него прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Их встреча продолжалась более пяти часов. На следующий день президент Франции вылетел в Киев, где провел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.