https://ria.ru/20220209/peregovory-1771969350.html
Байден провел переговоры с Макроном
Байден провел переговоры с Макроном - РИА Новости, 09.02.2022
Байден провел переговоры с Макроном
Президент США Джо Байден переговорил в среду с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который на этой неделе посетил Россию и Украину, сообщила... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T21:53
2022-02-09T21:53
2022-02-09T22:46
в мире
джо байден
эммануэль макрон
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил в среду с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который на этой неделе посетил Россию и Украину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Президент ранее сегодня побеседовал... с президентом Макроном. Он, как вы знаете, принимал канцлера Германии (Олафа Шольца). Я ожидаю, что он переговорит с другими европейскими коллегами на этой неделе", - сказала она на брифинге.Переговоры российского и французского лидеров состоялись в понедельник вечером в Москве. Встреча продлилась пять часов. Центральной темой обсуждения стали проблемы обеспечения безопасности в Европе. На следующий день Макрон встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В российском МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220208/bayden-1771783322.html
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в мире, джо байден, эммануэль макрон, франция, сша, россия, украина
21:53 09.02.2022 (обновлено: 22:46 09.02.2022)
Байден провел переговоры с Макроном
Белый дом: президент США Байден провел переговоры с французским коллегой Макроном