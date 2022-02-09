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Байден провел переговоры с Макроном
Байден провел переговоры с Макроном - РИА Новости, 09.02.2022
Байден провел переговоры с Макроном
Президент США Джо Байден переговорил в среду с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который на этой неделе посетил Россию и Украину, сообщила... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T21:53
2022-02-09T22:46
в мире
джо байден
эммануэль макрон
франция
сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил в среду с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который на этой неделе посетил Россию и Украину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Президент ранее сегодня побеседовал... с президентом Макроном. Он, как вы знаете, принимал канцлера Германии (Олафа Шольца). Я ожидаю, что он переговорит с другими европейскими коллегами на этой неделе", - сказала она на брифинге.Переговоры российского и французского лидеров состоялись в понедельник вечером в Москве. Встреча продлилась пять часов. Центральной темой обсуждения стали проблемы обеспечения безопасности в Европе. На следующий день Макрон встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В российском МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220208/bayden-1771783322.html
https://ria.ru/20220208/vybor-1771585580.html
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в мире, джо байден, эммануэль макрон, франция, сша, россия, украина
21:53 09.02.2022 (обновлено: 22:46 09.02.2022)
 
Байден провел переговоры с Макроном

Белый дом: президент США Байден провел переговоры с французским коллегой Макроном

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил в среду с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который на этой неделе посетил Россию и Украину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент ранее сегодня побеседовал... с президентом Макроном. Он, как вы знаете, принимал канцлера Германии (Олафа Шольца). Я ожидаю, что он переговорит с другими европейскими коллегами на этой неделе", - сказала она на брифинге.
Переговоры российского и французского лидеров состоялись в понедельник вечером в Москве. Встреча продлилась пять часов. Центральной темой обсуждения стали проблемы обеспечения безопасности в Европе.
На следующий день Макрон встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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Байден дал характеристику канцлеру ФРГ и президенту Франции, сообщили СМИ
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В российском МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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В миреДжо БайденЭммануэль МакронФранцияСШАРоссияУкраина
 
 
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